بيع الدواء عبر الأنترنيت.. مسؤولة بوزارة الصناعة الصيدلانية توضح

قالت لعجاج لويزة المفتشة بوزارة الصناعة الصيدلانية، الاثنين، إن القانون يمنع منعا باتا بيع الأدوية عبر الانترنيت أو شبكات التواصل الإجتماعي.

وقالت لعجاج خلال خصة “ضيف الصباح” بالقناة الغذاعية الأولى، إن الوزارة تتعامل مع هذه الظاهرة عبر عمليات تحسيس بخطورتها، وكذا التدخل لتطبيق القانون أيضا في حال تلقيها بلاغات حول تداول أدوية خارج المؤسسات الصيدلانية.

وأكدت المتحدثة إن تفكيك شبكة كانت تسوق أدوية مغشوشة قبل أيام بقسنطينة يدخل في هذا الإطار.

تحقيقات حول تسويق دواء مغشوش بقسنطينة

ويوم 18 ماي 2022، كشفت وزارة الصناعات الصيدلانية، عن فتح تحقيق بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني في قضية تسويق دواء مغشوش بولاية قسنطينة.

وجاء في بيان للوزارة ” تبعا للشكوى التي وافتنا بها مخابر SANDOZ بتاريخ 17 أفريل 2022، المتعلقة بتسويق المنتوج المغشوش OMNITROPE 5mg/1.5ml lot lm3517 بولاية قسنطينة قامت الوزارة على الفور باتخاذ كل الاجراءات لفتح تحقيق في القضية”.

وتابع بيان الوزارة “قامت وزارة الصناعة الصيدلانية بالتنسيق مع المصالح المختصة لقيادة الدرك الوطني على الفور، باتخاذ الإجراءات الضرورية لفتح تحقيق ومتابعة الجناة المتهمين بالاستيراد والتوزيع الغير الشرعي للمواد الصيدلانية”.