بيع السمك من الصياد إلى المواطن مباشرة بأسعار معقولة

تزامنا مع الدخول الاجتماعي.. وزير الصيد البحري يعلن:

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني، الإثنين، عن إطلاق عملية البيع المباشر للسمك من الصياد إلى المواطن مباشرة، تزامنا والدخول الاجتماعي، وذلك للمساهمة في تمكين المواطنين من اقتناء السمك بأسعار معقولة.

وأشار الوزير خلال إشرافه على افتتاح اليوم الدراسي “دور البحث العلمي في تطوير قطاع الصيد البحري وتربية المائيات” بالمركز الوطني للبحث وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات ببوسماعيل، إلى أن عملية البيع المباشر ستدوم أسبوعا، على أن تتواصل ببعض الولايات التي لها إمكانية توفير مختلف أنواع السمك، مضيفا أن “هذه العملية ذات بعد اجتماعي وبمبادرة من الصيادين قمنا بوضع منصة معلوماتية لنقاط البيع تسهل على المواطنين معرفتها والوصول إليها بسهولة”.

وبخصوص اليوم الدراسي، أوضح الوزير أنه يتمحور حول كيفية التقريب بين البحث العلمي وبين مجهزي السفن والمتعاملين في تربية المائيات، مبرزا دور المركز الوطني في تقييم الثروة السمكية من خلال الحملات السنوية التي يقوم بها وتوزيعها على مستوى الساحل وتوفير عائدات لصالح الصيادين الذين يبذلون جهدا لتحصيل الثروة السمكية.

وأشار الوزير إلى قيام المركز عبر سفينة البحث العلمي “قرين بلقاسم” الى غاية سنة 2023، بـ31 حملة تقييم للثروة السمكية والبيئية، مع مشاركة الباحثين في أكثر من 100 حملة تكاثر واستزراع لصغار الأسماك، وأكثر من ألف عملية استزراع بالمسطحات المائية بأسماك المياه العذبة، كما عكف المركز على مرافقة المستثمرين في مجال تربية المائيات من خلال المرافقة التقنية واستشارات الخبرة.