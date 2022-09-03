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الجزائر

بيع تذاكر السفر إلكترونيا.. وزير النقل يقرر

الشروق أونلاين
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بيع تذاكر السفر إلكترونيا.. وزير النقل يقرر
ح.م
جانب من اللقاء

طلب وزير النقل، منجي عبد الله، من المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بوضع برنامج بيع إلكتروني للتذاكر دون تدخل العامل البشري، خلال آجل أقصاه 01 جوان 2023.  

وقال منجي، السبت، خلال اجتماع مع المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وعدد من إطاراتها، خصص موضوعه لبرنامج البيع الإلكتروني لتذاكر السفر ووضع حيز التنفيذ البرنامج التكميلي للرحلات الجوية الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وقدم الوزير منجي مداخلة تمحورت حول القضاء على المظاهر السلبية التي عرفتها عملية بيع التذاكر للمواطنين هذه السنة، وضرورة التكفل بانشغالات الجالية المتعلقة بتوفير برنامج نقل يمكنهم من العودة لأرض الوطن في أحسن الظروف.

وطلب الوزير من المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، تقديم عرض حول النقاط المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع، حيث خلص اللقاء إلى ما يلي:

1-تحديد آجل أقصاه 01 جوان 2023 من أجل وضع برنامج بيع إلكتروني للتذاكر دون تدخل العامل البشري، مع إدراج الجانب المتعلق بالدفع الإلكتروني، وقد تم تشكيل فوج عمل ومتابعة يقوم بتقديم تقارير شهرية عن العملية إلى غاية دخولها حيز الخدمة.

 2- اتخاذ جميع الإجراءات لوضع حيز الاستغلال ما تبقى من البرنامج التكميلي للرحلات المعلن عنه مؤخرا، وذلك من خلال الحصول على كل التراخيص اللازمة للعملية.

3-إعداد تقرير حول حصيلة موسم الاصطياف 2022، مع تحديد إيجابيات البرنامج وسلبياته.

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