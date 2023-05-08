بيع تذاكر داربي المولودية وبلوزداد بملعبي بولوغين و20 أوت

تتواصل عملية بيع تذاكر اللقاء المتأخر عن الجولة الـ20، الذي يجمع بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد.

وأعلنت إدارة مولودية الجزائر أن عملية بيع تذاكر الداربي، التي انطلقت الأحد ستتواصل الاثنين بداية من الواحدة ظهرا، على مستوى شبابيك ملعب عمر حمادي ببولوغين.

من جهتها أعلنت إدارة شباب بلوزداد، أن حصة التذاكر المخصصة لها في الداربي، ستطرح للبيع صبيحة الاثنين بداية من الساعة العاشرة ونصف، بسعر 500 دج للتذكرة الواحدة.

وكانت إدارة المولودية قد أعلنت أن حصة الفريق من تذاكر داربي بلوزداد، تقدر بـ40 ألف تذكرة، مقال 2000 تذكرة لأنصار “الشباب”.

ويستقبل رابع الترتيب مولودية الجزائر، المتصدر شباب بلوزداد، أمسية الثلاثاء بداية من الساعة السادسة، بملعب 5 جويلية.

نقل داربي مولودية الجزائر وشباب بلوزداد إلى ملعب 5 جويلية

وكانت رابطة كرة القدم المحترفة قد أعلنت الأحد عن نقل داربي مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، إلى ملعب 5 جويلية.

وأكدت الرابطة على موقعها الرسمي، أن المباراة التي كانت مبرمجة بملعب الدار البيضاء، ستجرى بملعب 5 جويلية بطلب من إدارة مولودية الجزائر.

وأضافت : ” القرار اتخذ من الرابطة بعد طلب تقدم به فريق مولودية الجزائر، من أجل إجراء اللقاء في أحسن الظروف.

ويستقبل فريق مولودية الجزائر، شباب بلوزداد، هذا الثلاثاء بداية من السادسة مساء، في لقاء متأخر عن الجولة الـ20 من المحترف الأول.

ويتصدر شباب بلوزداد جدول ترتيب الرابطة الأولى، برصيد 48 نقطة، في حين يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الرابع رفقة وفاق سطيف بـ35 نقطة.