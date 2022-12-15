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رياضة

بيع تذاكر مباراة الجزائر والسنيغال إلكترونيا

الشروق الرياضي
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بيع تذاكر مباراة الجزائر والسنيغال إلكترونيا
الأرشيف

شرعت وزارة الشباب والرياضة، الخميس، في بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني المحلّي لِكرة القدم ونظيره السنيغالي.

ويُمكن للجمهور اقتناء التذاكر عبر المنصّة الإلكترونية لِوزارة الشباب والرياضة.

وتُجرى هذه المباراة التحضيرية بِملعب “19 ماي 1956” بِعنابة، الذي يتّسع لِنحو 56 ألف مقعد (بعد الترميم)، السبت المقبل على الساعة السادسة والنّصف مساءً.

وللجمهور الرّاغب في متابعة هذه المباراة من المدرجات، يستطيع اقتناء التذاكر عبر الرّابط الإلكتروني المُدرج أدناه.

https://tadkirati.mjs.gov.dz/

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