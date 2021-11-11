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رياضة

بيع تذاكر مباراة بوركينافاسو صبيحة الجمعة.. وهذه تفاصيل العملية

سليم.ع
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بيع تذاكر مباراة بوركينافاسو صبيحة الجمعة.. وهذه تفاصيل العملية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أن عملية بيع تذاكر مباراة الجزائر أمام بوركينافاسو، لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات المونديال ستنطلق صبيحة الجمعة بملعب تشاكر بالبليدة.

وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيان لها، أن عملية بيع تذاكر المباراة المرتقبة يوم 16 نوفمبر، ستنطلق الجمعة بداية من الساعة التاسعة صباحا.

وستتم عملية بيع التذاكر على مستوى 7 شبابيك، على أن يتجاوز عدد التذاكر التي تباع لشخص واحد 5 تذاكر، مع ضرورة تقديمه الجواز الصحي وبطاقات هوية الأشخاص الغائبين.

وأضاف البيان أن العملية ستستمر لمدة ثلاثة أيام في حالة عدم نفاذ التذاكر، أي أيام الجمعة والسبت والأحد.

وجاءت في البيان عدة شروط، لعملية بيع التذاكر، في مقدمتها تقديم الجواز الصحي وبطاقة التعريف الوطنية التي تؤكد هوية الشخص الملقح.

وأكدت الوزارة في بيانها أن بيع التذاكر ودخول الملعب يوم المباراة سيقتصر على المناصرين الذين يتجاوز سنهم 18 سنة.

ودعت وزارة الشباب والرياضة، المناصرين إلى إحترام الإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، وأعلنت عن تخصيص فضاءات للتلقيح على مستوى ملعب تشاكر، للأشخاص غير الملقحين.

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