بيع تذاكر مباراة مولودية الجزائر وشباب قسنطينة بملعب بولوغين

أكدت إدارة مولودية الجزائر، أنه سيتم طرح حصة من تذاكر مباراة المولودية وشباب قسنطينة على مستوى شبابيك ملعب عمر حمادي ببولوغين.

وقالت إدارة المولودية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”: تعلِمُ إدارة نادي مولودية الجزائر أنصارها الأوفياء أنه سيتم طرح حصة من التذاكر الخاصة بمباراة فريقنا أمام شباب قسنطينة بشبابيك ملعب “عمر حمادي” بولوغين”.

وأضافت: “عملية بيع التذاكر على مستوى ملعب بولوغين، ستنطلق مساء اليوم الخميس بداية من 15:00 سا إلى 18:00 سا، وستتواصل العملية صباح الجمعة بحول الله بداية من 09:00 سا إلى غاية 12:00 سا، وفي حال بقاء كمية من التذاكر فستتواصل عملية البيع بعد صلاة الجمعة من 15:00 سا إلى 18:00 سا مساء”.

وتابعت إدارة المولودية: “وستتواصل عملية بيع التذاكر كذلك على المنصة الرقمية “تذكرتي”.

ويستقبل فريق مولودية الجزائر، ضيفه شباب قسنطينة سهرة الجمعة بداية من العاشرة ونصف بملعب 5 جويلية، لحساب الجولة الـ22 من الرابطة المحترفة الأولى.