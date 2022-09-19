بيع تذاكر مباراتي ”الخضر” بوهران عبر منصة إلكترونية

بعد نجاح تجربة ألعاب البحر المتوسط

سيتم طرح تذاكر المباراتين الوديتين للمنتخب الوطني لكرة القدم ضد غينيا ونيجيريا، يومي 23 و27 سبتمبر على التوالي بملعب ”هدفي ميلود” بوهران، عبر منصة إلكترونية، حسبما ما أكدته مصالح ولاية وهران في موقعها الرسمي على “فايسبوك”.

وستتراوح أسعار التذاكر حسب ما أوضحه نفس المصدر ما بين 800 و2.000 دج، دون تحديد موعد إطلاق عملية البيع المعنية، ولا عدد التذاكر المخصصة لكل من اللقاءين.

ومن المقرر أن يباشر المنتخب الوطني تربصه بوهران اليوم الثلاثاء بعدما ارتأى المدرب الوطني جمال بلماضي تقديم التنقل إلى عاصمة الغرب الجزائري بعدما لاحظ بأن أرضية ميدان المركز التقني لسيدي موسى ليست في أحسن أحوال لاستضافة تدريبات ”الخضر”، حسبما صرح به خلال ندوته الصحفية التي عقدها الأحد.

ويتسع ملعب وهران، التابع للمركب الأولمبي الجديد للمدينة، لـ 40 ألف مقعد، ويحتوي على ميدان مغطى بالعشب الطبيعي، والأمر نفسه ينطبق على الملعب الملحق للمركب الذي سيستضيف تدريبات المنتخب الوطني وضيوفه.

وبالإضافة إلى هذين اللقاءين التحضيريين للمنتخب الوطني أ، يحتضن ملعب وهران الجديد أيضًا مباراة ثالثة في 29 سبتمبر تخص منتخب اللاعبين المحليين ضد السودان. وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات أشبال المدرب الوطني مجيد بوقرة لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين المقررة مطلع العام المقبل بالجزائر.