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رياضة

بيع جوفنتوس.. الشركة المالكة للنادي الإيطالي ترد

عمر سلامي
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بيع جوفنتوس.. الشركة المالكة للنادي الإيطالي ترد
أرشيف
شعار نادي جوفنتوس

ردّت شركة “إكسور” المالكة لنادي جوفنتوس على التقارير التي زعمت نيتها في بيع “البيانكونيري”، لتعويض الخسائر المالية التي يتعرض لها.

وأكدت مجموعة إكسور “عائلة أنييلي” المالكة لجوفنتوس أنه ليس لديها أي نية لبيع النادي.

وقال المتحدث باسم الشركة: “الفرضية التي أظهرتها الصحف بشأن عرض نادي جوفنتوس للبيع، لا أساس لها من الصحة”.

وكانت صحيفة “إل جورنال” الإيطالية قد قالت في تقرير لها بأن عائلة أنييلي تدرس بيع جوفنتوس بعد 100 عام على ملكيتها له،وذلك لتعويض الخسائر المالية الكبيرة التي يتعرض لها النادي.

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