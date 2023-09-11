بيع جوفنتوس.. الشركة المالكة للنادي الإيطالي ترد

ردّت شركة “إكسور” المالكة لنادي جوفنتوس على التقارير التي زعمت نيتها في بيع “البيانكونيري”، لتعويض الخسائر المالية التي يتعرض لها.

وأكدت مجموعة إكسور “عائلة أنييلي” المالكة لجوفنتوس أنه ليس لديها أي نية لبيع النادي.

وقال المتحدث باسم الشركة: “الفرضية التي أظهرتها الصحف بشأن عرض نادي جوفنتوس للبيع، لا أساس لها من الصحة”.

🚨 — شركة اكسور المالكة ليوفنتوس تنفي رسميا عن نية عائلة انييلي بيع النادي https://t.co/nxaPJp67uP pic.twitter.com/ZaIbS7f8Nw — الكالتشيو (@Elcalcio_) September 11, 2023

وكانت صحيفة “إل جورنال” الإيطالية قد قالت في تقرير لها بأن عائلة أنييلي تدرس بيع جوفنتوس بعد 100 عام على ملكيتها له،وذلك لتعويض الخسائر المالية الكبيرة التي يتعرض لها النادي.