بيع طائرات “درون”.. توقيف 5 أشخاص متورطين بالعاصمة

تمكنت وحدات الدرك الوطني ببئر مراد رايس بالعاصمة، من حجز ثلاث طائرات بدون طيار،”درون” وإلقاء القبض على 5 أشخاص متورطين في بيع هذه الأجهزة.

وأفاد بيان للدرك الوطني، أن فرقة البحث التابعة للدرك الوطني ببئر مراد رايس، أوقفت 5 أشخاص متورطين في بيع طائرات بدون طيار خلال عملية تندرج في إطار مكافحة الجريمة بكل أشكالها وخاصة الجريمة الإلكترونية، .

وجرت العملية بعد أن اكتشاف حساب مشبوه على موقع فيسبوك يعرض بيع طائرات بدون طيار.

وجاء في البيان الصحفي أنه تم التعرف على المشتبه به والقبض عليه.

وبعد تفتيش منزل المشتبه به، تم العثور على ثلاث طائرات بدون طيار صينية الصنع مع ملحقاتها.

وأوقف خمسة مشتبهين آخرين في هذه القضية، حسبما أفاد المصدر نفسه، مضيفا أنه سيتم تقديم المعنيين أمام السلطات القضائية المختصة ترابيا بعد انتهاء التحقيق، بجرم “استيراد أجهزة ممنوعة وحيازة مواد حساسة”.