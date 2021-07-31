بيع عمورة.. إدارة الوفاق تُوضّح

أصدرت إدارة نادي وفاق سطيف، السبت، بيانا بِشأن وضعية لاعبها الدولي والنّجم الصّاعد محمد الأمين عمورة.

وقالت إدارة نادي وفاق سطيف إن اللاعب محمد الأمين عمورة (21 سنة) باقٍ في وكر “النّسر الأسود”، حتى انقضاء مدّة العقد في صيف 2023.

وأضافت أن هيئتها لم تستلم لِحدّ الآن أيّ عرض، يحترم الإمكانيات الفنية الهائلة للاعب عمورة.

وتُلمّح إدارة فريق الأبيض والأسود إلى عرضَي ناديَي ماتز الفرنسي وقاسم باشا التركي، اللّذَين كانا مُتواضعَين، حيث لم تتجاوز القيمة المالية رقم مليون أورو.

واختتمت إدارة الوفاق تدعو أنصار الفريق إلى عدم تصديق ما يُقال في مواقع التواصل، من أخبار زائفة وإشاعات وتخمينات (مزاعم انتقال عمورة إلى أوروبا).

ويُقدّم محمد الأمين عمورة عروضا فنية راقية هذا الموسم مع وفاق سطيف، أثمرت بِتسجيله 15 هدفا، وتموقعه ثالثا في لائحة أفضل هدّافي البطولة الوطنية للموسم الحالي. ولم يقتصر الأداء الطيّب لِابن بلدية الطاهير (ولاية جيجل) جيجل على ذُكر، بل تعدّاه إلى التألّق في صفوف المنتخب الوطني المحلي.