بيع فيلات “عدل”.. فتح المنصة الالكترونية للتسجيل

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” عن فتح تسجيلات عبر المنصة الإلكترونية لاقتناء فيلات منجزة في إطار برنامج الترقوي الحر اليوم الاثنين.

وأفادت الوكالة في بيان لها أن فتح التسجيلات سيكون على الساعة 10 صباحا ، ودعت المواطنين داخل الوطن و خارجه الراغبين في شراءها الى التسجيل بالموقع الإلكتروني www.aadl.com.dz والتوجه إلى خانة : Logement Promotionnel Libre .

و عرضت الوكالة كبداية بيع 27/40 فيلا ترقوية حرة + حديقة ، المتواجدة بـ UV19 بالمدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة.