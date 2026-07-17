بيع قميص الأسطورة بيليه مقابل 4.9 مليون دولار

تم بيع قميص الأسطورة البرازيلية الراحل بيليه، الذي ارتداه في نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 1958، مقابل 4.9 مليون دولار.

وبيع القميص رقم 10 في مزاد علني بمدينة نيويورك الأميركية.

وارتدى بيليه، الذي كان يبلغ من العمر 17 عاماً في ذلك الوقت، هذا القميص خلال فوز البرازيل 5 – 2 على السويد في نهائي المونديال.

وكان بيليه كان أصغر لاعب يسجل هدفاً في نهائي كأس العالم، وهو رقم قياسي لا يزال قائماً حتى الآن.

وذكرت دار “سوذبيز” للمزادات أن هذا البيع جعل قميص بيليه ثاني أغلى قميص كرة قدم يباع على الإطلاق، بعد قميص الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، الذي ارتداه في مونديال عام 1986، عندما قاد منتخب بلاده للفوز 2 – 1 على إنجلترا بدور الثمانية للبطولة.

وسجل حينها الراحل مارادونا هدفه الشهير بيده، وتم بيعه في عام 2022 مقابل 9.3 مليون دولار.