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رياضة

بيع كرة نهائي مونديال البرازيل 2014 في مزاد علني

عمر سلامي
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بيع كرة نهائي مونديال البرازيل 2014 في مزاد علني
كرة مونديال 2014

أعلنت دار مزادات في برلين عن طرح إحدى كرات المباراة النهائية لمونديال البرازيل 2014 للبيع في مزاد علني.

وستعرض كرة النهائي الذي جمع بين ألمانيا والأرجنتين، للبيع، مقابل قيمة تتراوح بين 40 و60 ألف يورو، حسب دار مزادات ” “ام جرونفالد”.

وحدّد تاريخ 28 جوان المقبل، لإقامة مزاد بيع الكرة، بعد الحصول على تصريح من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

كما سيتم عرض باقي الكرات التي استعملت في المباراة النهائية لمونديال 2014، في المتحف الألماني لكرة القدم بدورتموند.

وانتهت المباراة النهائية لمونديال البرازيل بفوز المنتخب الألماني على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد، والتتويج بلقب كأس العالم.

وسجل ماريو غوتزه هدف الفوز لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 113، ليقود “المانشافت” لإحراز لقبها الرابع في كأس العالم على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.

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