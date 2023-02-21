بيع ليفربول.. مالك النادي ينهي الجدل

أكد جون هنري، مالك نادي ليفربول، أنه لا يملك أي نية لبيع النادي خلال الفترة المقبلة.

وقال الملياردير الأميركي جون هنري، في تصريحات لصحيفة “بوسطن سبورتس”، نقلتها شبكة “ليفربول إيكو” الإنجليزية: “أعلم أن هناك الكثير من المحادثات والاقتباسات حول ليفربول، لكنني ألتزم بالحقائق، قمنا فقط بإضفاء الطابع الرسمي على عملية مستمرة”.

وفي رده على سؤال حول بقائه في إنجلترا للأبد، قال: “بالتأكيد لا، لكننا لن نبيع النادي، تحدثنا مع بعض المستثمرين بالفعل حول النادي، وهناك إمكانية حدوث شيء، لكن لن يكون عملية بيع”.

وتابع: ” لن تكون عملية بيع، هل بعنا أي شيء خلال العشرين عامًا الماضية؟”.