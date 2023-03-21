بيع مباشر لمنتجات الصيد البحري خلال رمضان

تخص "الدوراد" بنوعيه والبلطي الأحمر "التيلابيا"

تم تخصيص 388 نقطة بيع مباشر لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات “من المنتج إلى المستهلك”، على المستوى الوطني خلال شهر رمضان، بهدف المساهمة في ضبط الأسعار، حسبما أفاد به الثلاثاء، مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

وفي تصريحات لـ”واج”، أوضح مدير مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وضبط السوق بالوزارة، عبد الرحمان هنتور، أن هذه الفضاءات تشمل 45 نقطة بيع خاصة بالغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، و153 نقطة بيع متعاقدة مع هذه الغرفة (مسمكات خاصة) و190 نقطة بيع مباشر في الأسواق الرمضانية.

وبلغ عدد مجهزي سفن الصيد البحري المشاركين في هذه العملية 100 مجهز، بالإضافة الى 36 وكيل صيد بحري، سيقومون بالبيع المباشر أو بتوفير المنتجات في فضاءات البيع المباشر، خلال شهر رمضان.

وتخص العملية على وجه الخصوص سمك القاجوج “الدوراد” بنوعيه الكبير بسعر 1090 دج والصغير بـ 990 دج، والبلطي الأحمر “التيلابيا” بسعر 550 دج، بالإضافة الى مختلف منتجات التعليب من تونة وسردين بأسعار المصنع، حسب هنتور.

وتهدف هذه المبادرة إلى توصيل السمك من المنتج إلى المستهلك مباشرة لتمكين أكبر عدد من المستهلكين من اقتناء الأسماك الطازجة المنتجة محليا بأسعار تنافسية، حسب المسؤول الذي أكد بأن الكميات المتاحة بالمزارع المائية كافية لتغطية الطلب خلال شهر رمضان خاصة.