بيع وتوزيع الأضاحي المستوردة.. وزارة الفلاحة تتحرك

ناقش وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، الإثنين آليات بدء عملية بيع أضاحي العيد المستوردة وكذا طريقة دفع ثمنها الذي حدد بـ 40 ألف دينار.

وجاء هذا خلال اجتماع تنسيقي ترأسه شرفة، لمتابعة وتأطير عملية توزيع وبيع الأضاحي، والتي تم توسيعها بإدماج قطاعات أخرى على غرار وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

وحس ببيان للوزارة، فقد تم خلال الاجتماع دراسة عدة مسائل تتعلق بمتابعة مخطط استيراد الأضاحي حسب الرزنامة المحددة، وكذلك عملية استقبالها وتوزيعها على مختلف مواقع الحجر الصحي، قبل توجيهها إلى نقاط البيع المباشر على مستوى الولايات.

فيما يتعلق بعملية بيع الأضاحي، وخاصة بعد تحديد سعرها بـ40 ألف دينار للأضحية، خلال مجلس الوزراء الأخير، ناقشت اللجنة استعمال الدفع الإلكتروني ضمن طرق الدفع المقترحة للشراء، بالإضافة إلى تخصيص مكاتب بريد متنقلة.

كما ناقشت اللجنة آليات بدء عملية بيع أضاحي العيد، التي سيحدد تاريخ انطلاقها لاحقا. يضيف المصدر ذاته.