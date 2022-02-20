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اقتصاد

بيع وتوزيع اللحوم.. عقود تجارية بين مجمع الصناعات الغذائية ومؤسسات مصغرة

الشروق أونلاين
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بيع وتوزيع اللحوم.. عقود تجارية بين مجمع الصناعات الغذائية ومؤسسات مصغرة

أعلمت الوزارة المكلفة بالمؤسسات المصغرة، أنه بإمكان الناشطين في مجال بيع اللحوم البيضاء والحمراء وكذا الموزعين الممولين من قبل وكالتي ”أناد”و”أونجام” أو صندوق ”كناك” الاستفادة من عقود تجارية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه في اطار تمكين أصحاب المؤسسات المصغرة الناشطة في مجال بيع اللحوم البيضاء والحمراء (قصابات )وكذا توزيعها من أصحاب شاحنات التبريد، والممولة من قبل وكالتي ”أناد”و ”أونجام” أو صندوق ”كناك” من عقود تجارية، تعلم الشباب المستفيد أنه يمكنهم التسجيل على الرابط https://bit.ly/3H4dCmA من أجل تقديم طلباتهم للاستفادة من عقود تجارية مع مجمع الصناعات الغذائية ”أغرولوغ”.

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