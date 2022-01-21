بيغاسوس.. صحيفة عبرية تنشر أسماء الشخصيات العربية المستهدفة

نشرت صحيفة هآرتس العبرية قائمة مؤكدة بجميع الضحايا الذين تم استهدافهم ببرنامج بيغاسوس التجسسي الصهيوني الصنع، بينهم إعلاميون، نشطاء سياسيون وحقوقيون عرب.

وقالت هآرتس إن المستهدفين كانوا من دول عديدة، منها: أذربيجان، السلفادور، فرنسا، المجر، الهند، الأردن، كازاخستان، المغرب، فلسطين، بولندا، رواندا، السعودية، الإمارات، بريطانيا والمكسيك.

كما ذكرت الصحيفة أن قائمة ضحايا البرنامج المؤكدين تضم عددا كبيرا من الأسماء العربية وهذه هي قائمة ضحايا برنامج بيغاسوس الصهيوني التجسسي:

1- أحمد منصور (ناشط حقوقي إماراتي)

2- عزام أحمد (مدير مكتب نيويورك تايمز السابق للمكسيك)

3- غانم المصرير ناشط سعودي معارض

4- يحيى عسيري (ناشط سعودي)

5- عبد الصادق البوشتاوي (صحفي مغربي)

6- حنان العتر (زوجة جمال خاشقجي)

7- الأميرة لطيفة آل مكتوم (ابنة رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة)

8- الأميرة هيا بنت حسين (طليقة رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة)

9- ليندا بوشيخي (مرافقة الأميرة لطيفة الخاضعة للعقوبات رسميًا)

10- أيمن نور سياسي مصري معارض

11- رانيا الدريدي صحفية في قناة العربي، أصيبت هاتفها ست مرات على الأقل خلال عام 2020

12- تامر المسحال الصحفي الاستقصائي لقناة الجزيرة العربية الذي غطى منطقة الخليج على نطاق واسع ، بما في ذلك مقتل خاشقجي

13- ابتسام الصائغ ناشطة حقوقية بحرينية تركز على حقوق المرأة.

14- خديجة جنكيز التركية كانت خطيبة الكاتب الراحل في واشنطن بوست جمال خاشقجي ، وقد أصيب هاتفها بعد أيام قليلة من مقتل شريكها في السفارة السعودية في اسطنبول في أكتوبر 2018

15- غسان حليقة ناشط حقوقي يعمل في منظمة الحق، وهي منظمة غير حكومية فلسطينية مدرجة على القائمة السوداء من قبل الكيان الصهيوني.

16- أُبي عبودي مدير مركز بيسان للبحوث والتنمية، وهي منظمة غير حكومية فلسطينية مدرجة على القائمة السوداء من قبل الكيان الصهيوني

17- صلاح حموري محامي وباحث في مؤسسة الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية فلسطينية مدرجة في القائمة السوداء من قبل الكيان.

18- هشام منصوري، الصحفي الاستقصائي المستقل والمؤسس المشارك للجمعية المغربية للصحفيين الاستقصائيين.

19- محجوب مليحة ناشط في مجال حقوق الإنسان من الصحراء الغربية ينشط في تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ، ويعيش الآن في بلجيكا.

20- أبي بشراي بشير سفير الجمهورية الصحراوية بالإتحاد الأوروبي.

21- المعطي منجب مؤسس الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية والمنظمة غير الحكومية Freedom Now (المكرسة لحماية حقوق الصحفيين والكتاب).

22- عمر الراضي صحفي مغربي مستقل حائز على جوائز، اكتشفت منظمة العفو الدولية إصابة هاتفه عام 2019 .

23- هالة عاهد ديب محامية أردنية في مجال حقوق الإنسان ونائبة نقابية وناشطة نسوية.

24- كما تأكد إصابة 34 من الصحفيين والمنتجين والمذيعين والمديرين التنفيذيين في الجزيرة في عام 2020.