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رياضة

بيكام يحفز لاعبي ” الأسود الثلاثة” قبل مواجهة “الديكة”

عمر سلامي
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بيكام يحفز لاعبي ” الأسود الثلاثة” قبل مواجهة “الديكة”
ح.م
بيكام خلال تواجده في تدريبات إنجلترا

زار النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكام، منتخب الأسود الثلاثة خلال استعداداته لمواجهة المنتخب الفرنسي في ربع نهائي مونديال قطر.
وتواجد بيكام خلال تدريبات منتخب إنجلترا، حيث تحدث مع المدرب غاريث ساوثغيت، قبل أن يهديه هذا الأخير، قميص المنتخب، في مونديال قطر، وعليه اسم بيكام.

وخلال تواجده في التدريبات، تحدث بيكام أيضا مع اللاعبين، وحفزهم قبل مواجهة المنتخب الفرنسي، كما استغلت بعض العناصر تواجد النجم السابق للمنتخب من أجل أخذ صور تذكارية.

ويواجه منتخب إنجلترا، نظيره الفرنسي، في ربع نهائى مونديال قطر سهرة السبت المقبل، بداية من الساعة الثامنة.

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