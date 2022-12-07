بيكام يحفز لاعبي ” الأسود الثلاثة” قبل مواجهة “الديكة”
زار النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكام، منتخب الأسود الثلاثة خلال استعداداته لمواجهة المنتخب الفرنسي في ربع نهائي مونديال قطر.
وتواجد بيكام خلال تدريبات منتخب إنجلترا، حيث تحدث مع المدرب غاريث ساوثغيت، قبل أن يهديه هذا الأخير، قميص المنتخب، في مونديال قطر، وعليه اسم بيكام.
📸 من تواجد ديفيد بيكهام في تدريبات 👕 منتخب إنجلترا 🏴 إستعدادا لمواجهة فرنسا 🇫🇷 في ربع نهائي كأس العالم #قطر2022 🏆🇶🇦#FIFAWorldCup | #كأس_العالم#Qatar2022 | #قطر2022pic.twitter.com/EHVIlrXtbC
— 🇶🇦 تِـمـبـ⚽ـه (@Temba_qa) December 7, 2022
وخلال تواجده في التدريبات، تحدث بيكام أيضا مع اللاعبين، وحفزهم قبل مواجهة المنتخب الفرنسي، كما استغلت بعض العناصر تواجد النجم السابق للمنتخب من أجل أخذ صور تذكارية.
#كأس_العالم_2022 #ارسنال
بوكايو ساكا يطلب من ديفيد بيكهام صورة أثناء زيارته لـ تدريبات منتخب انجلترا ♥️ pic.twitter.com/TjhConGO40
— ناصـر بن طامـي (@NasserBinTami) December 6, 2022
ويواجه منتخب إنجلترا، نظيره الفرنسي، في ربع نهائى مونديال قطر سهرة السبت المقبل، بداية من الساعة الثامنة.