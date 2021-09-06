-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بيكي: ظلّ غوارديولا مُنزعجا من علاقتي بِالمُغنّية شاكيرا!

الشروق الرياضي
  • 413
  • 0
بيكي: ظلّ غوارديولا مُنزعجا من علاقتي بِالمُغنّية شاكيرا!

وصف نجم دفاع فريق برشلونة الإسباني جيرارد بيكي مواطنه المدرب جوسيب غوارديولا، بِالرّجل الذي يُراقب تصرّفات لاعبيه بِدقّة، ويسعى لِإحكام قبضته.

ودرّب التقني جوسيب غوارديولا المدافع جيرارد بيكي في فريق برشلونة الإسباني، ما بين 2008 و2012.

وقال بيكي إن علاقته بِغوارديولا توتّرت، وكاد يترك فريق “البلاوغرانا” عند نهاية موسم 2011-2012.

وشهدت نهاية الموسم المُشار إليه، مغادرة غوارديولا للجهاز التدريبي لِفريق برشلونة، بدلا من يبكي.

وأوضح المدافع الأشقر في تصريحات نقلتها على لسانه الصحافة الإسبانية، الإثنين، أن غوارديولا كان يُبدي انزعاجه، عندما يراه مُصطحبا معه المُغنّية الكولومبية شاكيرا (زوجته فيما بعد).

وأضاف بيكي أن غوارديولا “مهووس” بِمعرفة ماذا يفعل لاعبوه بعد نهاية المقابلات، وعندما يُغادرون مقرّ النادي!

مقالات ذات صلة
“المحاربون” بتعداد مكتمل .. وحصة شكلية بملعب مراكش الكبير

“المحاربون” بتعداد مكتمل .. وحصة شكلية بملعب مراكش الكبير

تأجيل الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص لجانفي 2023 

تأجيل الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص لجانفي 2023 

إدارة ياريشان تكسب معركتها ضد ملال

إدارة ياريشان تكسب معركتها ضد ملال

إعادة افتتاح المنشآت الرياضية هذا الإثنين

إعادة افتتاح المنشآت الرياضية هذا الإثنين

مونديال كل عامين يواجه معارضة من قبل الاتحاد الأوروبي

مونديال كل عامين يواجه معارضة من قبل الاتحاد الأوروبي

التاريخ عامل في صالح “الخضر” لترويض “الخيول” 

التاريخ عامل في صالح “الخضر” لترويض “الخيول” 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد