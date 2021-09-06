بيكي: ظلّ غوارديولا مُنزعجا من علاقتي بِالمُغنّية شاكيرا!

وصف نجم دفاع فريق برشلونة الإسباني جيرارد بيكي مواطنه المدرب جوسيب غوارديولا، بِالرّجل الذي يُراقب تصرّفات لاعبيه بِدقّة، ويسعى لِإحكام قبضته.

ودرّب التقني جوسيب غوارديولا المدافع جيرارد بيكي في فريق برشلونة الإسباني، ما بين 2008 و2012.

وقال بيكي إن علاقته بِغوارديولا توتّرت، وكاد يترك فريق “البلاوغرانا” عند نهاية موسم 2011-2012.

وشهدت نهاية الموسم المُشار إليه، مغادرة غوارديولا للجهاز التدريبي لِفريق برشلونة، بدلا من يبكي.

وأوضح المدافع الأشقر في تصريحات نقلتها على لسانه الصحافة الإسبانية، الإثنين، أن غوارديولا كان يُبدي انزعاجه، عندما يراه مُصطحبا معه المُغنّية الكولومبية شاكيرا (زوجته فيما بعد).

وأضاف بيكي أن غوارديولا “مهووس” بِمعرفة ماذا يفعل لاعبوه بعد نهاية المقابلات، وعندما يُغادرون مقرّ النادي!