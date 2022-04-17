بيلا حديد تصف الجنود الإسرائيليين بالمختلين عقليا

وصفت عارضة الأزياء العالمية، بيلا حديد، الجنود الاسرائليين بـ ” المختليين عقليا” على إثر اعتدائهم على المصلين في المسجد الأقصى.

وقالت حديد في تعليقها على ما يجري في القدس: “ما يفعله الجنود الإسرائيليون في المسجد الأقصى، بمنتصف الصلاة، وفي شهر رمضان المبارك، لا يفعله إلا المُختلون عقليا”.

ورفضت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية أن يتم “التبرير” للجيش الإسرائيلي فيما يقدم عليه من اعتداءات صارخة ضد الفلسطينيين والمسجد الأقصى، وأضافت: “هؤلاء الناس الذين تقومون بضربهم بالرصاص المطاطي؟ هؤلاء من تخافون منهم؟ إنه استعراض قوة مثير للاشمئزاز” مضيفة .” كيف تجرؤون على ذلك خلال شهر رمضان الكريم”.

وقامت عارضة الأزياء المشهورة بنشر العديد من الصور والفيديوهات التي تكشف اعتداءات جنود الاحتلال عبر خاصية القصص القصيرة، قبل أن يقوم موقع انستغرام وتويتر بحجب جزئي للمتابعين على منشوراتها.

وليست هذه المرة الأولى التي تقوم مواقع التواصل الاجتماعي بحظر منشورات بيلا حديد، فقد سبق لانتسغرام بحذف صورة لجواز سفر والدها المدون عليه ” فلسطين” في خانة الميلاد.

وقالت حديد إن عدد متابعيها انخفض بنحو مليون شخص بسبب حظر ظهورها بشكل جزئي، وفق ما نشرته مواقع فلسطينية.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت المسجد الأقصى وأغلقت بواباته واعتدت على المصلين داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية.

تأتي هذه الاعتداءات تزامنا مع دعوات لجماعات يهودية متطرفة لإقامة شعائرها الدينية في باحة المسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح.