بيلا حديد تطالب بايدن بوقف الدعم العسكري لإسرائيل

دعت عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد الرئيس الأمريكي جو بادين إلى وقف الدعم العسكري لإسرائيل بعد اغتيال الصحفية شيرين أبوعاقلة بدم بارد.

وقالت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصل الفلسطيني”نحن ندعو إلى تحقيق العدالة لشيرين، ولجميع القتلى من الفلسطينيين، من خلال مطالبة الحكومة الأمريكية بإنهاء تمويلها السنوي البالغ 3.8 مليار دولار للجيش الإسرائيلي”.

وشاركت بيلا مقطع فيديو يظهر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في تشييع شيرين أبوعاقلة، حيث كاد الاعتداء يتسبب في سقوط التابوت على الأرض، وكتبت حديد معلقة: “هذا هو التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون على يد الاحتلال العسكري الإسرائيلي، بغض النظر عن هويتك، فكيف تستطيع أن تشاهد هذا ولا تصرخ بغضب أو بحرقة”.

وتساءلت عارضة الأزياء عن الخطر الذي يمكن أن يشكله المشيعون لشيرين التي وصفتها بـ” المحاربة الفلسطينية” و” الأسطورة المخضرمة”، مشيرة إلى أن أبوعاقلة شكلت تهديدا لجنود الاحتلال حية كانت أو ميتة رغم أنها لم تكن تحز على أسلحة بل، تملك كاميرا فقط، مضيقة ” في المقابل رصاصة قناص في الرأس، وطلقات متكررة على أي شخص يحاول المساعدة في إنقاذ حياتها، ما الذي لديكم لتُخفوه حتى تستمروا في قتل صحفيينا” بحسب ما نشره موقع ” عربي بوست”.

وختمت بيلا حديد منشورها على انستغرام” أثناء الحداد على فقدان شيرين تبذل القوات الإسرائيلية قصارى جهدها لإسكات المُعزّين باستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع والركلات والمزيد من العنف، وكأنهم يريدون السيطرة على مشاعر الفلسطينيين وأصواتهم وخسائرهم وحزنهم، بالإضافة إلى حياتهم”.