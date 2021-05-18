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شاركت في مظاهرات لنصرة فلسطين

بيلا حديد تندد باعتداءات الكيان الصهيوني في شوارع أمريكا

نادية شريف
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بيلا حديد تندد باعتداءات الكيان الصهيوني في شوارع أمريكا

انتقلت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد من التنديد بالاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، إلى الشوارع الأمريكية.

وخرجت حديد في مظاهرة حاشدة في بروكلين لدعم فلسطين وإدانة الاعتداءات الوحشية لجيش الاحتلال على قطاع غزّة والمسجد الأقصى.

ووضعت الكوفية الفلسطينية وحملت العلم وتجولت وسط المتظاهرين لتضع بصمتها في الضغط على الحكومة الأمريكية للتدخل لوقف عمليات جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وشاركت حديد مجموعة صور ومقطع فيديو من المظاهرة على السوشيال مديا وعلقت: «هذا ما يشعر به قلبي .. أن أكون بين هذا العدد الكبير من الفلسطينيين الجميلين ، الأذكياء ، المحترمين ، المحبين ، اللطفاء والكرام في مكان واحد … إنه شعور كامل، نحن مجتمع لا مثيل لعزيمته على الأرض … الحرية لفلسطين».

هجمة شرسة على بيلا حديد واتهامها بمعاداة السامية

تعرضت عارضة الأزياء العالمية ذات الأصول الفلسطينية، بيلا حديد لهجمة شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمت بمعاداة السامية بعد نشرها رسوما تضامنية مع فلسطين.

وشاركت بيلا متابعيها الذين يبلغ عددهم 42 مليون، صورا كرتونية تبرز معاناة الفلسطينيين على مدار 73 عاما من الاحتلال الصهيوني، فوجه ناشطون تعليقات مسيئة لها.

وبعد الانتقادات الواسعة التي طالتها نشرت عبر حسابها على إنستغرام تدوينة جاء فيها: “أريد أن أجعل هذا واضحا جدا.. الكراهية من أي جانب ليست شيئا صحيحا، وأنا لا أتقبلها ولا أتغاضى عنها”.

وأضافت: “أنا لن أتحمل سماع حديث الناس بشكل سيء عن الشعب اليهودي”، لافتة إلى أن حديثها كان عن الإنسانية وعن الحرية في فلسطين، وليس له علاقة بالدين.

وكانت حديد حسبما أفادت “الديلي ميل” قد نشرت مجموعة من الصور الكرتونية لفتاتين تجلسان وتشربان القهوة، ويدور بينهما حديث عن القدس وفلسطين.

ويبدأ الحديث بسؤال من الفتاة الأولى: “أَليس الفلسطينيون والإسرائيليون يجاهدون من أجل الدين؟”، لترد الفتاة الثانية: “إنهم لا يقاتلون، والإسرائيليون هم الظالمون والفلسطينيون مظلومون”.

س: “أليست هي مجرد جدال على الأرض بين المسلمين واليهود؟”.

ج: “لا قبل إنشاء إسرائيل قبل 73 عاماً فقط، كان الفلسطينيون المسيحيون واليهود والمسلمون يتعايشون بسلام في فلسطين”.

س: “هل كان هناك فلسطينيون مسيحيون؟”.

ج: “نعم هناك أيضا يهود فلسطينيون، مثل السامريين المقيمين في نابلس، وكلاهما مضطهد من قبل الإسرائيليين، وهدفهم دائما هو جعل معاناة الفلسطينيين تبدو وكأنها صراع ديني”.

س: “إذا لم يكونوا يتقاتلون على الدين فلماذا يتقاتلون؟”.

ج: “لا يوجد قتال هناك فقط استعمار إسرائيلي وتطهير عرقي واحتلال عسكري وفصل عنصري، عندما أقول إسرائيلي، أشير إلى مجموعة من الناس، مجموعة من المستوطنين، الذين يستعمرون فلسطين”.

س: “لماذا يعتقد الجميع أنه صراع على الدين؟”.

ج: “تميل إسرائيل إلى نشر معلومات مضللة حول وجودها الاستعماري، من أجل إخفاء الواقع على الأرض، من الأسهل كثيراً أن تنأي بنفسك عن موقف تم تقليصه بشكل خاطئ إلى صراع ديني يحدث من البداية”.

س: “هل إسرائيل مسؤولة عن كون أكثر من 7.2 مليون فلسطيني لاجئ؟”.
ج: “نعم تحاول إسرائيل التقليل من شأن ما يحدث للصراع الديني، لصرف الانتباه عن حقيقة أنها مستعمرة استيطانية لا تزال في طور الاستعمار الوحشي للفلسطينيين”.

س: “هل بالفعل ذبحوا ودمروا أكثر من 540 بلدة وقرية فلسطينية؟”.

ج: “نعم هم مسؤولون أيضاً عن تهجير أكثر من 7.2 مليون لاجئ فلسطيني، وحرمانهم من حقهم القانوني في العودة الى بلدهم، قائلين إنه صراع ديني ليحرموا الفلسطينيين من حقهم في الحرية والعدالة”.

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التعليقات
5
  • نوار

    ايعقل اذا اتهام النظام الجزائري بالعصابة و الولاة لفرنسا الم اقل لكم ان الجزائرهي الدولة الوحيدة ذات سيادة في افريقيا . و ان لها مباديء قيمة ، و ما المشاكل التي تتخبط فيها ما هي الى ايادي خارجية التي تورطها و هذا بسبب مواقفها الصحيحة و العادلة امام القظاء الماسوني الذي بدوره يعاقبها بطريقته

    -1
  • بومبروك

    معاداة السامية سلاح ضد اي شخص يتكلم ضد اليهود مثل ماحدث مع اوزيل ويحدث حاليا مع النني اللاعب المصري في انجلترا !! ماللخر وين راه الكاسك

    3
  • حفيد يوغرطة النوميدي

    العالم اجمع يقف دوما ضد الارهاب الدولي والرسمي الذي تمارسه الادارة الامريكية منذ الحرب العالمية الثانية والي يومنا هذا مع حليفتها وربيبتها اسرائيل التي تمارس القتل والارهاب والاجرام وسفك دماء الابرياء واحتلال ارض شعب فلسطين . يجب ان يتوقف ارهاب امريكا واسرائيل وفورا

    6
  • جيرونيمو

    إحذروا أولائك الذين يريدون تحويل قضية فلسطين إلى قضية إسلامية لأنهم هم أحذية الصهيون و صناعة الصهيون وهم يؤدون الدور تماما كما يريدهم الصهيون دون أن يعلمون - الروح الوطنية العلم و القوة هكذا تحررت الجزائر

    0
  • محمد

    العرب من الشعوب السامية فكيف يعادون السامية

    7

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