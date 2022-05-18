بيلا حديد: هذا ما جعلني أقرب إلى الله

نشرت عارضة الأزياء ذات الأصول الأمريكية بيلا حديد، رسالة عبر خاصية القصص في حسابها على انستغرام تحدثت فيها عن قربها من الله.

وقالت حديد في رسالة كتبتها باللغتين العربية والانجليزية :”لقد كسر قلبي، لكن هذا ما جعلني أقرب إلى الله”.

ولم تذكر عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية السبب الذي جعلها “مكسورة القلب”، والذي قد يكون شخصي حسب موقع ” عربي بوست”، أو ربما يكون بسبب الوضع المتأزم في فلسطين، خاصة بعد اغتيال الصحفية شيرين أبوعاقلة، حيث سبق لها وأن أدانت الجريمة التي ارتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي، ودعت الرئيس الأمريكي إلى وقف الدعم العسكري لإسرائيل.

في سياق آخر، دعمت بيلا حديد المهاجرين عبر مجموعة من القصص، وأشارت إلى الدفاع القانوني المجاني المتاح لهم في مراكز الاحتجاز، خاصة المهددين بالترحيل، لتصبح سان دييغو هي المنطقة الاولى التي تمنح المهاجرين حق الدفاع عن أنفسهم مجانا.