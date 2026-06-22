بيلسا ينتقد “فيفا” بسبب الإجراءات الجديدة

معتبرا أنها لم تضف شيئا لكرة القدم

انتقد مدرب منتخب أوروغواي مارسيلو بيلسا (70 سنة)، في مؤتمر صحافي قبل مواجهة منتخب الرأس الأخضر سهرة الأحد، الإجراءات الجديدة المُطبقة في بطولة كأس العالم 2026، مؤكداً أنها لم تضف أي شيء بل أخذت أكثر بكثير.

وانتقد بيلسا تطبيق فترة شرب المياه بطريقة زائدة خلال بطولة كأس العالم 2026، وقال في مؤتمر صحافي: “إنها لا تضيف شيئاً وتأخذ الكثير، عندما تُقسم المباراة إلى أربعة أجزاء، لم يفكروا بلعبة كرة القدم، ولم يفكروا في تداعيات مثل هذه القرارات. أصبح هناك انفصال بين اللاعبين وأرض الملعب وحتى مع الجماهير، الذين أحياناً يطلقون صافرات الاستهجان عندما يُوقف الحكم اللعب”.

وتأتي تصريحات بيلسا بعد أن بدأ تطبيق التوقف لشرب المياه أكثر من مرة خلال المباراة، الأمر الذي يُعرقل سير المواجهة وتركيز اللاعبين، وهي الفكرة التي طُبقت أساساً في بطولتي “كوبا ليبرتادوريس” و”كوبا سودأمريكانا”، ولم تُطبق لأول مرة في بطولة كأس العالم 2026، التي اعتُمدت بقرار من “فيفا” بسبب الحر الكبير والرطوبة المرتفعة التي يمكن أن تؤثر سلباً على اللاعبين خلال المباريات.