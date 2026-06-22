-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
معتبرا أنها لم تضف شيئا لكرة القدم

بيلسا ينتقد “فيفا” بسبب الإجراءات الجديدة

ق. ر
  • 242
  • 0
بيلسا ينتقد “فيفا” بسبب الإجراءات الجديدة

انتقد مدرب منتخب أوروغواي مارسيلو بيلسا (70 سنة)، في مؤتمر صحافي قبل مواجهة منتخب الرأس الأخضر سهرة  الأحد، الإجراءات الجديدة المُطبقة في بطولة كأس العالم 2026، مؤكداً أنها لم تضف أي شيء بل أخذت أكثر بكثير.

وانتقد بيلسا تطبيق فترة شرب المياه بطريقة زائدة خلال بطولة كأس العالم 2026، وقال في مؤتمر صحافي: “إنها لا تضيف شيئاً وتأخذ الكثير، عندما تُقسم المباراة إلى أربعة أجزاء، لم يفكروا بلعبة كرة القدم، ولم يفكروا في تداعيات مثل هذه القرارات. أصبح هناك انفصال بين اللاعبين وأرض الملعب وحتى مع الجماهير، الذين أحياناً يطلقون صافرات الاستهجان عندما يُوقف الحكم اللعب”.

وتأتي تصريحات بيلسا بعد أن بدأ تطبيق التوقف لشرب المياه أكثر من مرة خلال المباراة، الأمر الذي يُعرقل سير المواجهة وتركيز اللاعبين، وهي الفكرة التي طُبقت أساساً في بطولتي “كوبا ليبرتادوريس” و”كوبا سودأمريكانا”، ولم تُطبق لأول مرة في بطولة كأس العالم 2026، التي اعتُمدت بقرار من “فيفا” بسبب الحر الكبير والرطوبة المرتفعة التي يمكن أن تؤثر سلباً على اللاعبين خلال المباريات.

مقالات ذات صلة
تريكي يحقق رقما قياسيا جديدا

تريكي يحقق رقما قياسيا جديدا

الإصابة تُنهي مونديال زميل بن سبعيني

الإصابة تُنهي مونديال زميل بن سبعيني

مدرب الأردن يعلّق قبل المواجهة الهامة أمام الجزائر (فيديو)

مدرب الأردن يعلّق قبل المواجهة الهامة أمام الجزائر (فيديو)

لاعب باراغواي يتفوق على صيباري ويسجل أسرع هدف في مونديال 2026 (فيديو)

لاعب باراغواي يتفوق على صيباري ويسجل أسرع هدف في مونديال 2026 (فيديو)

فترة التوقف لشرب المياه قسمت المباريات لأربعة أشواط

فترة التوقف لشرب المياه قسمت المباريات لأربعة أشواط

رأسية سليماني تحقق أهم نتيجة مونديالية

رأسية سليماني تحقق أهم نتيجة مونديالية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد