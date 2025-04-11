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اقتصاد
مع تخفيض قدره 15 من المائة

“بيلياريا” الاسبانية تُطلق 03 رحلات إضافية نحو الجزائر

عادل فداد
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“بيلياريا” الاسبانية تُطلق 03 رحلات إضافية نحو الجزائر

 أعلنت شركة “بيلياريا” الاسبانية للنقل البحري، عن فتح خطين جديدين لنقل المسافرين من إسبانيا إلى الجزائر خلال فترة الصيف المقبل. 

وحسب بيان صادر عن الشركة الاسبانية على موقعها الرسمي، فقد تم ادراج رحلتين إضافيتين أسبوعيا يربطان مدينة برشلونة بالجزائر العاصمة ووهران، وذلك ابتداء من 15 جوان إلى غاية 15 سبتمبر 2025.

وتُصنِّف الشركة الاسبانية سوق النقل البحري الجزائري كأولوية لها، حيث تسيّر حاليا ثلاث رحلات أسبوعيا تربط مدينتي مستغانم بفلنسيا.

ورافق صدور هذا الاعلان، إطلاق عرض ترويجي من الشركة للمسافرين الراغبين في التنقل من إسبانيا إلى الجزائر ويتضمّن تخفيض في سعر التذكرة بنسبة 15 %، حيث تقدّر سعر تذكرة فلنسيا – مستغانم (169 أورو) وبرشلونة – وهران (173 أورو) وبرشلونة – الجزائر (179 أورو).

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