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رياضة

بيلينغهام يتجاوز رونالدو ويحطم رقما جديدا

عمر سلامي
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بيلينغهام يتجاوز رونالدو ويحطم رقما جديدا
ح.م
جود بيلينغهام رفقة رودريغو

يواصل الإنجليزي جود بيلينغهام، تألقه رفقة ريال مدريد، بعد الهدف الذي سجّله في شباك قادش، ليصل إلى المساهمة التهديفية رقم 17 في أول 15 مباراة له مع الفريق.

وبهدفه في شباك قادش، في المباراة التي فاز فيها الريال بثلاثية، وصل بيلينغهام إلى المساهمة التهديفية رقم 17 هذا الموسم في أول 15 مباراة مع الفريق بمُختلف المُسابقات.

وتجاوز بيلينغهام، أسطورة النادي الملكي، رونالدو، حيث كان البرتغالي قد سجل 13 هدفا في أول 15 مباراة، بينما بيلينغهام وصل إلى 17 مساهمة، حيث سجل 14 هدفًا وقدّم 3 تمريرات حاسمة.

وتفوق بيلينغهام في عدد الأهداف على النجم البرتغالي رونالدو، بتسجيله 14 هدفا في أول 15 مباراة بينما كريستيانو كان وقّع على 13 هدف.

وتفوّق النجم الإنجليزي أيضا على أسطورة النادي، ألفريدو دي ستيفانو الذي سجل 13 هدفا في أول 15 مباراة، وبرودينسي فولا الذي سجّل نفس العدد من الأهداف، والمجري فرينتس بوشكاش الذي أحرز 11 هدفا.

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