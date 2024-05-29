بيلينغهام يتوّج بجائزة أفضل لاعب في “الليغا”

توّج نجم خط وسط ريال مدريد، الإنجليزي جود بيلينغهام بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لموسم 2023 -2024.

وشارك بيلينغهام خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد، في 41 مباراة، سجل 23 هدفا وصنع 12 هدفا بمختلف المسابقات.

وعلى مستوى “الليغا”، سجل 19 هدفا وصنع 6 أخرى، خلال 28 مباراة، وساهم في تتويج ناديه ريال مدريد باللقب.

وقال بيلينغهام عقب تتويجه بالجائزة: “شكرا لكم على هذه الجائزة، آسف لأنني لم أتمكن من التواجد معكم، حيث نستعد لنهائي دوري أبطال أوروبا، لكن شكرا للنادي وزملائي وكل من صوّت لي”.

وانضم بيلينغهام لصفوف ريال مدريد قادما من بوروسيا دورتموند الصيف الماضي، بصفقة تخطت قيمتها الـ100 مليون يورو.