بيلينغهام يتوّج بجائزة “لوريوس”

توّج نجم ريال مدريد الإسباني، جود بيلينغهام ، بجائزة “لوريوس” العالمية لأفضل موهبة صاعدة في عام 2023.

وتعتبر جائزة “لوريوس”، الجائزة الثالثة التي يحصل عليها بيلينغهام، بعدما فاز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2023، وجائزة كوبا 2023 المقدمة في حفل الكرة الذهبية.

وقال بيلينغهام، في رسالة له على مواقع التواصل الاجتماعي عقب حصوله على الجائزة: “يا له من شرف أن أقضي هذه الأمسية مع العديد من الأبطال الرياضيين في مثل هذا الحدث المرموق، بالإضافة إلى الحصول على جائزة هذا العام.. شكرا لكم!”.

جود بيلينغهام : ” ياله من شرف قضاء المساء مع العديد من أبطالي الرياضيين في مثل هذا الحدث المرموق وجمع جائزة لوريوس العالمية. شكرا لكم “. 🏆💫 pic.twitter.com/sEXY2B7T8v — عالم بيلينغهام (@Jude_WorldB5) April 23, 2024

وانتقل بيلينغهام إلى نادي ريال مدريد مطلع الموسم الحالي، قادما من بوروسيا دورتموند، في صفقة تخطت الـ100 مليون يورو.

ونجح النجم الإنجليزي في إحراز 21 هدفا وتقديم 10 تمريرات حاسمة خلال 36 مباراة في مختلف البطولات بقميص ريال مدريد.

“فخور جداً بوجودي هنا بعد 12 عاماً” فاز الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً في كرة المضرب ولاعب الوسط الشاب الانكليزي جود بيلينغهام والإسبانية أيتانا بونماتي حاملة الكرة الذهبية في جوائز لوريوس خلال الحفل السنوي في مدريد الإثنين.https://t.co/4hgIPcVrvc #فرانس_برس pic.twitter.com/y3mpiG2blx — فرانس برس بالعربية (@AFPar) April 23, 2024

وبالعودة إلى المتوجين بجوائز “لوريوس”، فاز الصربي نوفاك دجوكوفيتش لاعب التنس للمرة الخامسة بالجائزة لأفضل رياضي في العالم، بينما فازت لاعبة وسط منتخب إسبانيا إيتانا بونماتي الحائزة على الكرة الذهبية، بنفس الجائزة للسيدات بعدما قادت برشلونة للفوز بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.