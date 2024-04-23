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رياضة

بيلينغهام يتوّج بجائزة “لوريوس”

عمر سلامي
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بيلينغهام يتوّج بجائزة “لوريوس”
ح.م
جود بيلينغهام

توّج نجم ريال مدريد الإسباني، جود بيلينغهام ، بجائزة “لوريوس” العالمية لأفضل موهبة صاعدة في عام 2023.

وتعتبر جائزة “لوريوس”، الجائزة الثالثة التي يحصل عليها بيلينغهام، بعدما فاز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2023، وجائزة كوبا 2023 المقدمة في حفل الكرة الذهبية.

وقال بيلينغهام، في رسالة له على مواقع التواصل الاجتماعي عقب حصوله على الجائزة: “يا له من شرف أن أقضي هذه الأمسية مع العديد من الأبطال الرياضيين في مثل هذا الحدث المرموق، بالإضافة إلى الحصول على جائزة هذا العام.. شكرا لكم!”.

وانتقل بيلينغهام إلى نادي ريال مدريد مطلع الموسم الحالي، قادما من بوروسيا دورتموند، في صفقة تخطت الـ100 مليون يورو.

ونجح النجم الإنجليزي في إحراز 21 هدفا وتقديم 10 تمريرات حاسمة خلال 36 مباراة في مختلف البطولات بقميص ريال مدريد.

وبالعودة إلى المتوجين بجوائز “لوريوس”، فاز الصربي نوفاك دجوكوفيتش لاعب التنس للمرة الخامسة بالجائزة لأفضل رياضي في العالم، بينما فازت لاعبة وسط منتخب إسبانيا إيتانا بونماتي الحائزة على الكرة الذهبية، بنفس الجائزة للسيدات بعدما قادت برشلونة للفوز بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

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