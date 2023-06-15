بيلينغهام يختار رقم زيدان لهذا السبب

سيرتدي الوافد الجديد إلى ريال مدريد، جود بيلينغهام القميص رقم 5، الذي سبق وأن ارتداه النجم الفرنسي، زين الدين زيدان، في مسيرته مع الملكي.

وتحدث بيلينغهام خلال المؤتمر الصحفي، عن سبب اختياره للقميص رقم 5، حيث قال: “أنا معجب كثيرا بزيدان، وإرثه في هذا النادي، هذا الرقم هو الذي ألهمني، كان الرقم 22 هو رقمي لفترة طويلة، لكنني سأرتدي الآن الرقم 5، وسنرى في المستقبل”.

وأضاف: ” إنه لشرف كبير أن أرتدي رقم زين الدين زيدان، إنه شخص غير عادي وإرثه كبير هنا”.

جود بيلينغهام: أحب زيدان كثيرًا، أنا معجب به، لقد ترك ارث كبير. pic.twitter.com/LVGpuskhy8 — عمرو (@bt3) June 15, 2023

وعبّر اللاعب الإنجليزي، بعد تقديمه رسميا في ريال مدريد، صبيحة الخميس، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف النادي الملكي، وقال في هذا السياق: إنه أكبر نادٍ في التاريخ، وليس لدى الكثيرين فرصة للعب هنا، أنا ممتن جدًا لأولئك الذين أتوا بي إلى هنا للعب مع هذا الفريق”.

زيدان؟ 🗣️ جود بيلينغهام:” إنه لشرف كبير أن ترتدي رقمه وتتبع خطاه. انا احترمه كثيرا عائلتي أيضًا “. pic.twitter.com/MjsRAhTOSd — BlancosGlobal (@Blancos_Global) June 15, 2023

‏وتابع: ” لقد تحدثت مع دورتموند، أحببت المشروع الذي قدمه ريال مدريد، أردت أن يكون الأمر سريعا، وهذا لا يعني أن الفرق الأخرى كانت سيئة، بالطبع لا، لكنني اخترت مدريد”.