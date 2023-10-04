بيلينغهام يعادل رقم رونالدو مع الريال في دوري أبطال أوروبا

يواصل لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام تألقه مع ريال مدريد، ليضيف المزيد من الأرقام إلى رصيده.

وتمكن بيلينغهام من التسجيل مجددا بمناسبة مباراة نابولي لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وعادل النجم الإنجليزي رقما قياسيا آخر بعدما أصبح ثالث لاعب يسجل في أول مباراتين له مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بعد كل من كريستيان كاريمبيو في 1998 والبرتغالي كريستيانو رونالدو في 2009.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 جود بيلينغهام يصبح ثالث لاعب في تاريخ ريال مدريد يسجل في اول مباراتين له في دوري الابطال بعد كاريمبو 1998 و كريستيانو رونالدو 2009. ⭐️ pic.twitter.com/1nxYX7WlTf — EPL World (@EPLworld) October 3, 2023

ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، ساهم بيلينغهام بشكل مباشر في 11 هدفا خلال 9 مباريات مع ريال مدريد حيث سجل 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وتمكن بيلينغهام المتوج بجائزة رجل المباراة في مواجهة نابولي، من تسجيل 6 أهداف خلال 8 مباريات في بطولة الدوري الإسباني مع ريال مدريد، كما صنع هدفين، إضافة لتسجيل هدفين في دوري أبطال أوروبا.

ويعتلي لاعب الوسط الإنجليزي صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، برصيد 6 أهداف، متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي برصيد 5 أهداف.

وفاز ريال مدريد على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، جاءت عن طريق فينيسوس جونيور وبيلينغهام وأليكس ميريت بالخطأ في مرماه لصالح الميرنغي، فيما سجل بيوتر زيلينسكي وليو أوستيجارد هدفي نابولي.