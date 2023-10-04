-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية جديدة: أمطار رعدية عبر 3 ولايات جنوبية
رياضة

بيلينغهام يعادل رقم رونالدو مع الريال في دوري أبطال أوروبا

عمر سلامي
  • 322
  • 0
بيلينغهام يعادل رقم رونالدو مع الريال في دوري أبطال أوروبا
ح.م
جود بيلينغهام

يواصل لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام تألقه مع ريال مدريد، ليضيف المزيد من الأرقام إلى رصيده.

وتمكن بيلينغهام من التسجيل مجددا بمناسبة مباراة نابولي لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وعادل النجم الإنجليزي رقما قياسيا آخر بعدما أصبح ثالث لاعب يسجل في أول مباراتين له مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بعد كل من كريستيان كاريمبيو في 1998 والبرتغالي كريستيانو رونالدو في 2009.

ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، ساهم بيلينغهام بشكل مباشر في 11 هدفا خلال 9 مباريات مع ريال مدريد حيث سجل 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وتمكن بيلينغهام المتوج بجائزة رجل المباراة في مواجهة نابولي، من تسجيل 6 أهداف خلال 8 مباريات في بطولة الدوري الإسباني مع ريال مدريد، كما صنع هدفين، إضافة لتسجيل هدفين في دوري أبطال أوروبا.

ويعتلي لاعب الوسط الإنجليزي صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، برصيد 6 أهداف، متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي برصيد 5 أهداف.

وفاز ريال مدريد على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، جاءت عن طريق فينيسوس جونيور وبيلينغهام وأليكس ميريت بالخطأ في مرماه لصالح الميرنغي، فيما سجل بيوتر زيلينسكي وليو أوستيجارد هدفي نابولي.

مقالات ذات صلة
بالصور.. وليد صادي يترأس أول اجتماع للمكتب الفيدرالي

بالصور.. وليد صادي يترأس أول اجتماع للمكتب الفيدرالي

اجتماع تنسيقي بقسنطينة لتحضير مباراة الجزائر أمام الرأس الخضر

اجتماع تنسيقي بقسنطينة لتحضير مباراة الجزائر أمام الرأس الخضر

بن طالب يعود إلى التدريبات

بن طالب يعود إلى التدريبات

آيت نوري يستحوذ على منصب المدافع الأيسر في الخضر

آيت نوري يستحوذ على منصب المدافع الأيسر في الخضر

منح نسختي كأس إفريقيا 2025 و2027 غير قانوني؟

منح نسختي كأس إفريقيا 2025 و2027 غير قانوني؟

سعدي يستقبل عنتر يحي ومسؤولا في اتحاد الكرة لِشمال إفريقيا

سعدي يستقبل عنتر يحي ومسؤولا في اتحاد الكرة لِشمال إفريقيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد