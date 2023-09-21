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رياضة

بيلينغهام يكرر إنجاز رونالدو مع ريال مدريد

عمر سلامي
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بيلينغهام يكرر إنجاز رونالدو مع ريال مدريد
ح.م
جود بيلينغهام

حقق لاعب ريال مدريد، الإنجليزي جود بيلينغهام رقما مميزا بعدما قاد فريقه للفوز على ضيفه يونيون برلين بهدف دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة “أوبتا” المختصة في إحصائيات كرة القدم، فقد أصبح بيلينغهام رابع لاعب يسجل في أول مباراة له بقميص ريال مدريد في بطولتي الدوري الإسباني ودوري الأبطال بالقرن 21 بعد كريستيانو رونالدو في 2009، وإيسكو في 2013، و ماركو أسينسيو في 2016.

ورفع بيلينغهام رصيده إلى ستة أهداف في ست مباريات بألوان ريال مدريد في مختلف المسابقات منذ انضمامه إلى صفوفه هذا الصيف قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

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