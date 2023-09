بيلينغهام يكرر إنجاز رونالدو مع ريال مدريد

حقق لاعب ريال مدريد، الإنجليزي جود بيلينغهام رقما مميزا بعدما قاد فريقه للفوز على ضيفه يونيون برلين بهدف دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة “أوبتا” المختصة في إحصائيات كرة القدم، فقد أصبح بيلينغهام رابع لاعب يسجل في أول مباراة له بقميص ريال مدريد في بطولتي الدوري الإسباني ودوري الأبطال بالقرن 21 بعد كريستيانو رونالدو في 2009، وإيسكو في 2013، و ماركو أسينسيو في 2016.

4 – Jude Bellingham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 is the fourth player to score on his debut for @realmadriden in both LaLiga and the Champions League in the 21st century, after Cristiano Ronaldo 🇵🇹 in 2009, Isco Alarcón 🇪🇸 in 2013 and Marco Asensio 🇪🇸 in 2016. Star. pic.twitter.com/5bSf1n3IEa

— OptaJose (@OptaJose) September 20, 2023