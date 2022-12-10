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رياضة

بيليه ينصح نيمار الذي يرغب في الاعتزال الدولي

الشروق الرياضي
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بيليه ينصح نيمار الذي يرغب في الاعتزال الدولي
الأرشيف
نيمار رفقة بيليه

قدّم أسطورة الكرة البرازيلية بيليه نصيحة إلى مواطنه النجم نيمار، بعد إقصاء منتخب بلادهما من ربع نهائي كأس العالم 2022 بِقطر.

وفي أحدث ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، قال المهاجم نيمار إنه يشعر بِالاحباط بعد هذه الحصيلة السلبية. وأشار إلى أنه “غرق” في مشاعر الحزن بعد نهاية مواجهة كرواتيا.

وتحدّثت الصّحافة البرازيلية عن رغبة نيمار (30 سنة) في الاعتزال الدولي، بعد خوضه مع منتخب “الأوريفيردي” ثلاث كؤوس عالمية، دون أن يتذوّق حلاوة التتويج. قبل أن تنشر تصريحا للأسطورة بيليه وهو يُعالج بِالمستشفى، قائلا للاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي: “استمرّ في كونك مصدر إلهام”.

ويمنح الشارع البرازيلي أهمّية كبيرة لِمنافسة كأس العالم، اللّقب الغائب عن رفوف خزانة منتخبهم الوطني منذ 20 سنة خلت، وبِالضّبط منذ نسخة اليابان وكوريا الجنوبية عام 2002.

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