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العالم

بيل غيتس يحذر من احتمالية ظهور متحور جديد لكورونا “أكثر فتكا”

الشروق أونلاين
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بيل غيتس يحذر من احتمالية ظهور متحور جديد لكورونا “أكثر فتكا”
أسوشيتد برس
الملياردير الأمريكي بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت

حذر الملياردير الأميركي والمؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» بيل غيتس من أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد، قائلاً إنه لا يزال من الممكن أن يظهر متحور آخر «أكثر فتكاً وانتشاراً».

وقال غيتس في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا أريد أن أكون متشائماً، لكننا ما زلنا معرضين لخطر ظهور متحور آخر أكثر قابلية للانتقال بل وأكثر فتكاً».

وأضاف: «لم نشهد حتى الآن أسوأ ما في الجائحة. إن خطر ظهور متحور جديد أكثر ضراوة يزيد كثيراً عن 5 في المائة».

وحث غيتس قادة العالم على إنفاق المزيد لزيادة الاستعداد للتهديدات الصحية، مؤكداً على أن اللقاحات طويلة الأمد التي تمنع العدوى مطلوبة بشكل عاجل.

بالإضافة إلى ذلك، دعا الملياردير الأميركي، الذي ألف مؤخراً كتاباً بعنوان «كيف نتصدى للوباء القادم»، إلى إنشاء فريق من الخبراء الدوليين – بدءاً من علماء الأوبئة إلى مصممي أجهزة الكومبيوتر – لتحديد التهديدات المحتملة وتحسين التنسيق الدولي.

وهذه التصريحات متناقضة إلى حد ما مع تصريح أطلقه غيتس في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي في نقاش أجرته معه أستاذة الصحة العامة بجامعة إدنبرة، ديفي سريدهار، عبر موقع «تويتر»، حيث قال وقتها إن احتمالية ظهور متحور آخر لـ«كورونا» أكثر خطورة أو قابلية للانتقال، هو أمر «غير محتمل – لكنه بالتأكيد ليس مستحيلاً».

كما أكد غيتس لسريدهار أنه يرى أنه بمجرد تجاوز أزمة تفشي متحور «أوميكرون» سريع الانتقال، فإن «كورونا» سيصبح أشبه بالإنفلونزا الموسمية.

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التعليقات
13
  • بخدة بخدة

    بيل غايت أداة فعالة في أيدي مخربي العالم فلا تلتفتوا إليهم،واستعينوا بالله تعالى في كل أموركم.

    0
  • كرامه

    ومن اعطى الحق لغيتس ان يتحدث بالاوبئه و هو ليس بطبيب ؟
    هل اصبح العالم مجبرا على تحمل هراء اي مليونير ليس لشئ الا لانه غني ؟

    1
  • شخص

    خدم الويندوز، عمبالو يفهم في كلش ؟

    6
  • جزائر المخروطين في رؤسهم

    أااو يظهرلي السيد هدا ماهوش في عقلو . هو مختص في الإعلام الألي بينما يتكلم وكأنه خبير كبير في مجال الفيروسات أو ربما يظن أن الفيروسات التي تصيب جسم الإنسان هي نفسها التي تصيب الميكوسوفات مما يوحي لنا أنه بالفعل قد سرق مشروع الوينداوز من الأخوين بال كما روجت له بعض الاطراف.

    14
  • الحقيقة تقال

    العالم في أيدي الصهاينة و الماسونية
    حقيقة لا مفر منها
    لكن الله عز و جل لهم بالمرصاد

    30
  • ملاحظ

    الی معلق غيتس بطبع تستطيع ان نری شخص ظاهريا يظهر لك بعمل الخير ولكن لا تراه بنواياه شريرة
    هل قراْت فضيحة اللقاح التي خلقت جاٸحة بوليوا في افريقيا ولك المصدر في قناة الفرنسية وعليك ان تطلع عليه Un vaccin financé par Bill Gates à l'origine d'une épidémie de polio en Afrique ? Des accusations fallacieuses وتوابع التلقيح ضد ايبولا۔۔

    9
  • ام دحمان

    الحمد لله وحده لا شريك له، فهو وحده الصمد و الشافي و بيده المحيا و الممات، لا شريك له. فهو ينزل دواءا لهذه الجائحة في وقت ما يشاء و مكان ما يشاء وعلى يد من يشاء، و هو بكل شئ عليم و على كل شئ قدير تبارك اسمه و جل جلاله. يفعل ما يشاء حسب حكمة يقتضيها علمه الالاهي. اما هؤلاء غير المسلمين فنسال الله لهم الهداية حتى يحصلوا على اجر و جزاء من الرحمان.
    ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام: 162-163].

    16
  • غيتس بن حداد

    الامريكان ينعتون غيتس بالماسوني المتوحش مصاص الدماء .. ولكن الصراحة هو افضل بعض الشيئ ممن تسمونهم زورا برجال اعمال مثل حداد وطحكوت وعولمي و ... الجهلة المتخلفين السراقين
    على الاقل هو قدم بعض الاشياء مفيدة للبشرية مثل نظام ويندوز اللذي استخدمه انا الان في كتابة تعليقي

    6
  • ali

    LA YA3LAM EL GHAIBA ILA ALLAH.......AFAHIMT AM LA.....ALLAH WASI3 3ALIM

    11
  • ملاحظ

    بيل غيتس ماسوني صهيوني وخديم روتشيلد وصهيونية العالمية، هو مخلق الفيروسات وليس محاربيها
    جعل افريقيا كفٸران التجارب لاختبار لقاحه المشبوه
    في شرق افريقيا بتواطٸ مع المخابر الفرنسية والامريكية ظهر فيروس ايبولا بعد حملة التلقيح التي قادها ضد سيدا والان هذا الشيطان يقول ان جاٸحة اخری اتية۔۔بيل غيتس هو كدجال

    18
  • علي

    و يَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾

    17
  • محمد☪Mohamed

    نعم هو من الناس الذي يسمونهم voyageurs dans le temps

    10
  • محمد☪Mohamed

    دراهم لقاح كورونا هو له حصة لأسد .

    18

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