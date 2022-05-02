بيل غيتس يحذر من احتمالية ظهور متحور جديد لكورونا “أكثر فتكا”

حذر الملياردير الأميركي والمؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» بيل غيتس من أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد، قائلاً إنه لا يزال من الممكن أن يظهر متحور آخر «أكثر فتكاً وانتشاراً».

وقال غيتس في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا أريد أن أكون متشائماً، لكننا ما زلنا معرضين لخطر ظهور متحور آخر أكثر قابلية للانتقال بل وأكثر فتكاً».

وأضاف: «لم نشهد حتى الآن أسوأ ما في الجائحة. إن خطر ظهور متحور جديد أكثر ضراوة يزيد كثيراً عن 5 في المائة».

وحث غيتس قادة العالم على إنفاق المزيد لزيادة الاستعداد للتهديدات الصحية، مؤكداً على أن اللقاحات طويلة الأمد التي تمنع العدوى مطلوبة بشكل عاجل.

بالإضافة إلى ذلك، دعا الملياردير الأميركي، الذي ألف مؤخراً كتاباً بعنوان «كيف نتصدى للوباء القادم»، إلى إنشاء فريق من الخبراء الدوليين – بدءاً من علماء الأوبئة إلى مصممي أجهزة الكومبيوتر – لتحديد التهديدات المحتملة وتحسين التنسيق الدولي.

وهذه التصريحات متناقضة إلى حد ما مع تصريح أطلقه غيتس في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي في نقاش أجرته معه أستاذة الصحة العامة بجامعة إدنبرة، ديفي سريدهار، عبر موقع «تويتر»، حيث قال وقتها إن احتمالية ظهور متحور آخر لـ«كورونا» أكثر خطورة أو قابلية للانتقال، هو أمر «غير محتمل – لكنه بالتأكيد ليس مستحيلاً».

كما أكد غيتس لسريدهار أنه يرى أنه بمجرد تجاوز أزمة تفشي متحور «أوميكرون» سريع الانتقال، فإن «كورونا» سيصبح أشبه بالإنفلونزا الموسمية.