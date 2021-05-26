بيل غيتس يشعل مواقع التواصل بأخذ بقايا عشائه من المطعم!

ناشطون وصفوه بالملياردير البخيل

أشعل الملياردير الأمريكي بيل غيتس، الثلاثاء، مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت ضجة كبرى عقب انتشار صوره وهو يحمل كيسا ورقيا من المطعم به بقايا عشائه.

وتداول ناشطون صور غيتس الذي بقي متربعا على عرش قائمة أغنى أغنياء العالم لسنين طويلة، بكثير من الغرابة، حيث استهجنوا أخذه لبقايا الطعام وهو الذي يتمتع بالثراء الفاحش.

وأطلق عليه البعض وصف الملياردير البخيل لأن ثروته لا تنفذ إلا بعد أزيد من 400 عام ومع ذلك لم يخجل من أخذ البقايا وسط نظرات التعجب والسخرية.

وعلى النقيض من ذلك ارتأى آخرون في تصرفه حكمة بالغة، وأكدوا بأن عقول الأثرياء تختلف عن عقول الناس البسطاء، وعدم التبذير هو سرّ غناهم.

ونشرت شبكة “سي إن بي سي عربية” صور غيتس في أول نزهة علنية له منذ إعلانه الطلاق من زوجته ميليندا.

وعلقت الشبكة على الصور أن مؤسس شركة مايكروسوفت يأخذ إلى المنزل حقيبة بها بقايا طعام متبقي من عشائه.

وفي وقت سابق أشارت صحيفة “الديلي ميل” إلى أن غيتس البالغ من العمر 65 عاما سافر على متن طائرته الخاصة إلى مدينة مانهاتن، رفقة بعض الأشخاص من معارفه، وابنته الصغرى.

وأضافت بأنه توجه لتناول الطعام في نوبو في مدينة نيويورك مع ابنته فيبي وصديقها، ومجموعة كبيرة من حراس الأمن.