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رياضة

بيل يقدم لبيلينغهام وصفة النجاح في ريال مدريد

عمر سلامي
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بيل يقدم لبيلينغهام وصفة النجاح في ريال مدريد
أرشيف
جود بيلينغهام

قدم اللاعب السابق لريال مدريد غاريث بيل نصيحة للنجم جود بيلينغهام، من أجل النجاح في النادي الملكي.

وتحدث بيل في مقابلة مع برنامج ” A League of Their Own” عن بداية الموسم المميزة للاعب خط الوسط الإنجليزي، وقدم لبيلينغهام النصائح التي تمكنه من النجاح في ريال مدريد.

وقال النجم الويلزي: “أفضل نصيحة يمكنني نصحك إيّاها (يا بيلينغهام) هي أن تلعب لعبة ريال مدريد، لأنك إذا لم تفعل ذلك وفعل ما تريده الصحافة، فستصبح دمية وستتلقى الكثير من الضربات”.

وأضاف: “لم أكن أرغب في القيام بذلك، أردت فقط أن ألعب كرة القدم ثم أعود إلى منزلي، ولهذا السبب جعلوا الأمر أصعب عليَّ، وهاجموني بضراوة، نصيحتي هي أن تلعب لعبة ريال مدريد خارج الملعب”.

وختم بيل: “ما عليك فعله هو التحدث بعد المباريات، والتأكد من التحدث باللغة الإسبانية”.

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