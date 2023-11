بيل يقدم لبيلينغهام وصفة النجاح في ريال مدريد

قدم اللاعب السابق لريال مدريد غاريث بيل نصيحة للنجم جود بيلينغهام، من أجل النجاح في النادي الملكي.

وتحدث بيل في مقابلة مع برنامج ” A League of Their Own” عن بداية الموسم المميزة للاعب خط الوسط الإنجليزي، وقدم لبيلينغهام النصائح التي تمكنه من النجاح في ريال مدريد.

Gareth Bale gives some advice to Jude Bellingham 🗣️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

“The biggest advice I would give him is to play the Madrid game off the field, talk after the games and do it in Spanish.” pic.twitter.com/it7g8h3EQD

— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) November 15, 2023