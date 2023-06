بينما تعم الفوضى فرنسا.. فيديو لماكرون وزوجته يرقصان يثير الجدل!

أثار مقطع فيديو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت وهما يرقصان جدلا واسعا بعد انتشاره عبر الشبكات في الوقت الذي تعم الفوضى البلاد.

وانتقد ناشطون ماكرون بسبب المقطع الذي ظهر فيه وهو يرقص خلال حفل موسيقي، للمطرب الإنجليزي إلتون جون، الذي أقيم مساء الأربعاء بباريس.

وانتشر فيديو ماكرون خلال الحفلة، الذي تم تصويره من قبل أحد الحضور دون معرفته، كما التقط الرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت صورة مع المطرب الشهير بعد انتهاء الحفل.

Meanwhile Macron enjoyed himself at a Elton John concert last night#FranceViolence #FranceProtests pic.twitter.com/9BGuoTQP4b

— Oliver Martin (@OliverKaufman7) June 30, 2023