بينما تعم الفوضى فرنسا.. فيديو لماكرون وزوجته يرقصان يثير الجدل!

أثار مقطع فيديو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت وهما يرقصان جدلا واسعا بعد انتشاره عبر الشبكات في الوقت الذي تعم الفوضى البلاد.

وانتقد ناشطون ماكرون بسبب المقطع الذي ظهر فيه وهو يرقص خلال حفل موسيقي، للمطرب الإنجليزي إلتون جون، الذي أقيم مساء الأربعاء بباريس.

Macron watches concert while France burns pic.twitter.com/tuoX3MIiWG — Not Jerome Powell (@alifarhat79) June 30, 2023

وانتشر فيديو ماكرون خلال الحفلة، الذي تم تصويره من قبل أحد الحضور دون معرفته، كما التقط الرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت صورة مع المطرب الشهير بعد انتهاء الحفل.

Meanwhile Macron enjoyed himself at a Elton John concert last night#FranceViolence #FranceProtests pic.twitter.com/9BGuoTQP4b — Oliver Martin (@OliverKaufman7) June 30, 2023

واستهجن الكثيرون رقص الرئيس الفرنسي في الوقت الذي شهدت باريس مظاهرات عنيفة عقب مقتل الشاب نائل ذي الأصول الجزائرية، بينما أشاد البعض به، واعتبروا تصرفه حكيما لأنه أظهر “ثباتا انفعاليا” سيهدئ الشعب.

وأشعل مقتل الفتى نائل على يد شرطي في فرنسا موجة صدام قوية مع الشرطة منذ ليلة الأربعاء في ضواحي باريس، وامتدت لتشمل مدن أخرى مثل تولوز، ليون وليل.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحادث بأنه “لا يمكن تفسيره ولا يغتفر”، مضيفا أنه “لا شيء يبرر موت شاب”.

هذا وأطلقت الشرطة الفرنسية، الخميس، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يشاركون في مسيرة بضواحي باريس، تكريماً لذكرى نائل.

وبدأ عدد من المتظاهرين برشق الشرطة بمقذوفات أمام المبنى الرئيسي للإدارة المحلية في نانتير، قبل أن تبادر قوات الأمن لتفريقهم بالغاز المسيل للدموع. وشارك نحو 6200 شخص في التحرك.

من جهته، كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أنه جرى اعتقال 150 شخصا خلال مظاهرات تخللها أعمال عنف في أعقاب مقتل الشاب المدعو “نائل”.

وبررت الشرطة ما حدث بأن الشاب كان يقود بسرعة كبيرة “في ممر الحافلات” ورفض التوقف عند الإشارة الحمراء، وفق المدعي العام.