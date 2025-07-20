بينما يموت أهل غزة جوعا.. نتنياهو يتعرض لتسمم غذائي

في وقت يكابد فيه سكان غزة مرارة الجوع وويلات الحرب، تعرض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوعكة صحية نتيجة التهاب معوي بسبب تناوله طعامًا فاسدًا، في مشهد يظهر الفرق بين الجلاد والضحية.

وفي بيان صادر عن مكتبه، أعلن نتنياهو عن شعوره بوعكة صحية الليلة الماضية، ما دفعه للخضوع لفحص طبي منزلي.

وأوضح البيان أن الفحص الذي أجراه مدير قسم الباطنة في مستشفى هداسا عين كارم خلص إلى أنه يعاني من التهاب معوي نتيجة تناول طعام ملوث.

وأشار المصدر ذاته إلى استقرار حالة نتنياهو في الوقت الراهن، وأنه يتلقى العلاج عن طريق تناول السوائل عبر الوريد؛ نتيجة لحالة الجفاف المصاحبة للمرض.

ووفقًا لتعليمات الأطباء، سيقضي نتنياهو الأيام الثلاثة المقبلة في راحة منزلية، وسيواصل إدارة مهامه من هناك.

في المقابل، قالت وزارة الصحة في غزة، إن سياسة التجويع التي يرتكبها الكيان في القطاع أسفرت عن استشهاد 86 فلسطينيا منهم 76 طفلا، جراء سوء التغذية الناتج عن منع دخول المساعدات إلى القطاع منذ أكتوبر 2023.

وأفادت الوزارة، في بيان نشرته على تليجرام: “المجاعة تقتل في غزة 86 شخصا، (منهم) 76 طفلا، بسبب الجوع وسوء التغذية”.

وأوضحت أن ذلك يعد “مجزرة صامتة” بحق الفلسطينيين في القطاع المحاصر منذ سنوات.

وحمّلت الوزارة “الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي مسؤولية” المجاعة في القطاع، وطالبت بفتح المعابر “فورا لإدخال الغذاء والدواء”.

كما أشارت إلى تسجيل “18 حالة وفاة خلال 24 ساعة، بسبب المجاعة في غزة”.

ومنذ 2 مارس 2025، تغلق دولة الاحتلال جميع المعابر مع القطاع وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.