بينهم أجنبيان.. توقيف 3 إرهابيين و3 عناصر دعم في تيمياوين
على إثر عملية نوعية نفذت بتمياوين، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن المختصة، في الفترة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2022، من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين ينتمون للجماعات الإرهابية النشطة بمنطقة الساحل.
ويتعلق الأمر حسب بيان لوزارة الدفاع بالإرهابيين:
- ميباركي الشيخ المكنى “الحسن” ؛
- سولي الحسن المكنى “الدوسحاقي”؛
- بابا أحمد بحادة من جنسية مالية.
وفي ذات العملية، تم توقيف ثلاثة عناصر دعم للإرهاب، ويتعلق الأمر بـ:
- دلالي محمد من جنسية مالية،
- عقبة كنتة شريف،
- وعقبة كنتة أحمد.
“وتأتي هذه النتائج الإيجابية والحاسمة لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، لتؤكد عزم وإصرار قواتنا على القضاء على ظاهرة الإرهاب في بلادنا”، يضيف البيان.