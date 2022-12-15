بينهم أجنبيان.. توقيف 3 إرهابيين و3 عناصر دعم في تيمياوين

على إثر عملية نوعية نفذت بتمياوين، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن المختصة، في الفترة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2022، من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين ينتمون للجماعات الإرهابية النشطة بمنطقة الساحل.

ويتعلق الأمر حسب بيان لوزارة الدفاع بالإرهابيين:

ميباركي الشيخ المكنى “الحسن” ؛

سولي الحسن المكنى “الدوسحاقي”؛

بابا أحمد بحادة من جنسية مالية.

وفي ذات العملية، تم توقيف ثلاثة عناصر دعم للإرهاب، ويتعلق الأمر بـ:

دلالي محمد من جنسية مالية،

عقبة كنتة شريف،

وعقبة كنتة أحمد.

“وتأتي هذه النتائج الإيجابية والحاسمة لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، لتؤكد عزم وإصرار قواتنا على القضاء على ظاهرة الإرهاب في بلادنا”، يضيف البيان.