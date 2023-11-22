بينهم إسراء جعابيص.. الكشف عن قائمة الـ300 أسير فلسطيني المتوقع الإفراج عنهم

نشرت وسائل إعلام عبرية، نقلاً عن وزارة القضاء لدى الاحتلال، الأربعاء، قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في الصفقة التي أعلنت قطر التوصل إليها بين حماس والاحتلال.

وضمت القائمة التي نشرت أسماء 300 أسير سيتم إطلاق سراح 150 منهم في الخطوة الأولى من الصفقة، وإذا توسعت الصفقة، وتم إطلاق سراح المزيد من المختطفين، فسيتم إطلاق سراح بقية الأسرى الموجودين في القائمة أيضاً.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن “ما يقرب من 290 من أصل 300 فلسطيني مرشح لإطلاق سراحه، هم من الشباب الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أقل، في حين أن الباقي من النساء”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الأغلبية العظمى (287 من أصل 300 سجين) من السجناء المقرر إطلاق سراحهم، هم شبان تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أقل، ومعظمهم أدينوا بأعمال شغب وإلقاء الحجارة في الضفة الغربية أو القدس الشرقية، أما السجناء 13 المتبقين فهم من النساء البالغات”.

وتضمنت القائمة المعلن عنها اسم الأسيرة إسراء الجعابيص، والتي تعتبر إحدى أيقونات السيدات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية.

والأسيرة إسراء الجعابيص (36 عاما)، من مواليد مدينة القدس، أتت الحروق على أكثر من 60% من جسدها ووجهها عقب اندلاع حريق في المركبة التي كانت تقودها في أكتوبر عام 2015، بعد أن انفجر بالون الهواء في المقود، بالقرب من حاجز الزعيّم شرق القدس المحتلة، لتصبح بين ليلة وضحاها من وجهة نظر الكيان “مجرمة”، وتحاكم بتهمة محاولة تنفيذ عملية دعس.