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رياضة

بينهم غوارديولا.. إصابة 21 فردا في فريق محرز بِفيروس “كورونا”

علي بهلولي
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بينهم غوارديولا.. إصابة 21 فردا في فريق محرز بِفيروس “كورونا”

أُصيب 21 فردا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِفيروس “كورونا”، بينهم التقني الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب الفريق.

ومسّ فيروس “كورونا” 7 لاعبين و14 عضوا من الجهاز الفني بينهم المدرب غوارديولا، كما أعلنت عنه إدارة النادي الإنجليزي، الخميس.

ويخضع المُصابون بِفيروس “كورونا” في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي حاليا، للحجر الصحي والعلاج.

وأسندت إدارة نادي “الأزرق السّماوي” مهمّة تدريب فريقها الكروي مُؤقّتا إلى التقني “الثاني” رودولفو بوريل، على اعتبار أن زميله جوانما ليلو المساعد الأوّل للمدرب غوارديولا، أُصيب بِدوره بِفيروس “كورونا”.

وسيُمسك المدرب رودولفو بوريل بِالزمام الفني لِفريق مانشستر سيتي، في مواجهة نادي سويندون تاون مساء هذا السبت، في إطار الدور الـ 32 من عمر منافسة كأس إنجلترا.

للإشارة، فإن النجم الجزائري رياض محرز جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، موجود حاليا رفقة زملائه من المنتخب الوطني بِقطر، في معسكر إعدادي تحضيرا لِخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي يُرفع ستارها بِالكاميرون مساء الأحد المقبل.

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