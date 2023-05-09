بينهم نساء وأطفال.. اعتداء صهيوني يخلف 13 شهيدا

غزة تودع الشهداء

نفذ الجيش الصهيوني، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، غارات على قطاع غزة أدت إلى استشهاد 13 فلسطينيا بينهم 3 قيادات بارزة من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وشيعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، جثامين الشهداء وبينهم أطفال ونساء، وسط حالة من الحزن الشديد عمت مناطق قطاع غزة.

وشهداء غزة هم: طارق عز الدين وطفلاه “علي” و”ميار”، وخليل صلاح البهتيني وزوجته “ليلى” وطفلته “هاجر”، والدكتور جمال خصوان وزوجته مرفت خصوان ونجلهما “يوسف”، والشقيقتان دانية وإيمان علاء عدس.

وتجمع الآلاف من المواطنين الفلسطينيين قرب ثلاجات الموتى في مجمع الشفاء الطبي من أجل وداع الشهداء ونقلهم للصلاة عليهم ومن ثم دفنهم، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 13 شهيدا، بينهم 4 أطفال و4 سيدات. وذرف العديد من المواطنين الدموع في وداع أقربائهم الذيناستشهدوا في الغارات المكثفة التي استهدفت العديد من منازل المواطنين دون سابق إنذار.

وفي مشهد مؤلم، ورغم إصابتها في القصف الصهيوني، حضرت زوجة الشهيد طارق محمد عز الدين، أحد قيادات حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، من أجل وداع زوجها وهي ترتكز على اثنين من أقاربها، وهي تقول: “يا روح قلبي يا أمي”، علما بأن الشهيد عز الدين، هو أسير محرر في صفقة “وفاء الأحرار” وهو مريض بالسرطان ومنع من السفر للعلاج.

رفح تودع الشيخ جهاد الغنام وزوجته

وفي رفح جنوب القطاع، وسط دموع منهمرة عم الحزن الشديد أبناء الشعب الفلسطيني خلال وداع الشهيد القائد جهاد شاكر الغنام؛ أمين سر المجلس العسكري في “سرايا القدس”، الذي ارتقى خلال قصف استهدف شقته في رفح، علما بأن الاحتلال سبق أن حاول اغتياله أكثر من مرة وكتبت له النجاة، وهو مبتور القدمين.

“بدي بابا”

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الطفلة المصابة ميرال ابنة الشهيد جمال خصوان، وهي تنادي “بدي بابا”، ولم تدرك أن والدها استشهد.

وودع الفلسطينيون في غزة طبيب الأسنان رئيس مجلس إدارة جمعية الوفاء الخيرية، جمال خصوان الذي استشهد وزوجته جراء العدوان على غزة.