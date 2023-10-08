بينهم 170 طفلا و39 امرأة.. الإحتلال ينتقم من الأسرى الفلسطينيين

أمام الخسائر التي يتكبدها في مواجهاته مع المقاومة الفلسطينية يحاول الإحتلال الإنتقام من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بفرض "إجراءات عقابية" بحقهم.

أمام الخسائر التي يتكبدها في مواجهاته مع المقاومة الفلسطينية يحاول الإحتلال الإنتقام من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بفرض “إجراءات عقابية” بحقهم. في حين بلغت الإعتقالات في صفوف الفلسطينيين التي قامت بها قوات الإحتلال منذ بداية العام إلى غاية سبتمبر الماضي أكثر من 5400 حالة.

فأفاد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد، 8 أكتوبر، أن قوات الإحتلال اقتحمت مجموعة أقسام من السجون حيث سحبت الكهربائيات من المعتقلين وعزلت الأقسام عن بعضها البعض.

وقد استخدمت قوات الإحتلال أثناء اقتحامها لهذه المعتقلات الغاز السام وقطعت عنها الكهرباء.

كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن بيان لنادي الأسير اليوم، أن إدارة سجون الاحتلال أقدمت منذ يوم أمس على فرض “إجراءات عقابية” بحق المعتقلين. فأغلقت الأقسام في كافة السجون، وسحب أجهزة التلفاز المتاحة للمعتقلين، كما رفعت من عدد أجهزة التشويش، وأوقفت زيارات عائلات المعتقلين، وأبلغت المحامين بإلغاء الزيارات.

كما أقر الإحتلال أيضا وبموجب أمر عسكري، زيادة مدة تمديد توقيف المعتقلين من 96 ساعة إلى 8 أيام، ومنع لقاء المحامي في الأيام الأربعة الأولى على الاعتقال لجميع المعتقلين.

ويبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 5250 معتقلا، بينهم 39 معتقلة، و170 طفلًا، وأكثر من 1300 معتقل إداري.