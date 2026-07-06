بينهم 18 مغربيا.. توقيف 23 شخصا في مخطط للهجرة السرية بوهران (فيديو)

تمكنت مصالح أمن ولاية وهران من إحباط مخطط للهجرة غير الشرعية عبر البحر، أسفر عن توقيف 23 شخصا، بينهم 18 شخصا من جنسية مغربية، وذلك في عملية نفذتها عناصر فرقة البحث والتدخل خلال الأسبوع الماضي.

ووفقا لما أفادت به مصالح الشرطة، جاءت العملية بعد تحريات ميدانية مكثفة مكّنت من تفكيك المخطط الإجرامي قبل تنفيذه، وتوقيف المشتبه فيهم الذين كانوا بصدد التحضير للإبحار السري انطلاقًا من سواحل الولاية.

وأسفرت العملية أيضا عن استرجاع مبلغ 1600 يورو و240 درهما مغربيا، بالإضافة إلى مبلغ 22.500 دينار جزائري، يُشتبه في ارتباطه بنشاط الشبكة.

كما حجزت مصالح الأمن أربع مركبات من مختلف الأنواع، كانت تستغل في تنفيذ المخطط الإجرامي ونقل الأشخاص والمعدات.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة شبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وحماية الحدود والسواحل من مختلف أشكال الجريمة المنظمة.