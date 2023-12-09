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بينهم 2000 معاق.. 5 آلاف جندي صهيوني جريح منذ بداية الحرب على غزة

الشروق أونلاين
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بينهم 2000 معاق.. 5 آلاف جندي صهيوني جريح منذ بداية الحرب على غزة

كشفت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية أن 5000 جندي صهيوني أصيبوا منذ 7 أكتوبر الماضي، من بينهم 2000 أصبحوا معاقين.

وقالت الصحيفة أن قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع الصهيونية، يستقبل يوميا 60 جريحًا جديدًا ومعظم الإصابات خطيرة، وأشارت إلى أن أكثر من 2000 جندي جريح تم الاعتراف بهم رسميًا من قبل جيش الاحتلال كمعاقين.

وأضافت الصحيفة أن 58% من جرحى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي هي إصابات حرجة في الأيدي والأرجل.

كما أعلنت هيئة البث الصهيونية، الأربعاء، عن إصابة أكثر من 100 جندي بالعمى الجزئي أو الكامل جراء الحرب في قطاع غزة.

وخلال الأسبوع الماضي، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، عبر تقرير لها على الموقع الإلكتروني للصحيفة العبرية، أن هناك ارتفاعا فى معدلات الإصابة بالأمراض المعوية بين جنود الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة.

وأشارت في التقرير إلى أن التبرعات الغذائية من العائلات والمنظمات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات انتشار الأمراض المعوية، التي وصفتها بـ”غير العادية”.

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