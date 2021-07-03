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العالم

بينهم 4 أطفال.. حريق يودي بحياة 7 من عائلتين مسلمتين في كندا

الشروق أونلاين
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بينهم 4 أطفال.. حريق يودي بحياة 7 من عائلتين مسلمتين في كندا

لقي 7 أشخاص من عائلتين مسلمتين، بينهم أربعة أطفال مصرعهم جراء حريق نشب في أحد المباني السكنية بمدينة تشيسترمير الكندية.

وأفادت قناة “سي تي في” الكندية أن الحريق اندلع صباح الجمعة فى وقت كانت فيه العائلتين معا في نفس المنزل.

وأشارت  إلى أن 4 أطفال كانوا من بين الضحايا السبع، و أن 5 أشخاص تمكنوا من الفرار من المبنى والنجاة بأرواحهم.

وقال إمام كالغاري في المجلس الإسلامي الأعلى الكندي إن العائلتين من الجالية المسلمة، وأن إحداهما كانت مقيمة في كالغاري منذ فترة طويلة والثانية انتقلت إلى المنطقة مؤخرا من أونتاريو.

 ومازالت أسباب الحريق مجهولة والحادث الآن قيد التحقيق.

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