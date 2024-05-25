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بينهم 6 حالات حرجة.. 10 إصابات في حريق منزل بالجلفة

الشروق أونلاين
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بينهم 6 حالات حرجة.. 10 إصابات في حريق منزل بالجلفة

كشفت مصالح الحماية المدنية عن الحصيلة النهائية لحادث حريق منزل بالجلفة، حيث تم تسجيل إصابة 10 أشخاص بحروق مختلفة 6 من بينهم في حالة حرجة.

وأفاد بيان للحماية المدنية، مساء الجمعة، أن مصالحها تدخلت على الساعة 17سا 39د، من أجل انفجار متبوع بحريق في الطابق الاول لبناية R+2 بحي بلغزال بلدية ودائرة الجلفة.

اسفر الحريق عن اصابة 10 أشخاص بحروق متفاوتة أعمارهم ما بين 12 سنة و 50 سنة ،تم إجلائهم الى مستشفى المختلط بالجلفة ، فيما تم السيطرة على الحريق دون انتشاره للطابق الثاني ولباقي السكنات المجاورة مع تسجيل خسائر مادية معتبرة.

 سخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل شاحنتي إطفاء و4 سيارات إسعاف.

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