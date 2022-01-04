بين سبورت: هل سيكرر “الخضر” سيناريو 2019 ؟ (فيديو)

قبل أيام فقط، على انطلاق العرس الإفريقي في الكاميرون، ذكرت قناة “بين سبورت”، بتتويج المنتخب الجزائري في كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر، والاحتفالات التي تلت التتويج التاريخي.

وبثت “بين سبورت”، صورا للاستقبال الكبير والتاريخي الذي حظيّ به المنتخب الجزائري، في العاصمة الجزائرية، بعد عودتهم بكأس أمم إفريقيا من القاهرة.

وتساءلت القناة الرياضية القطرية، مع اقتراب موعد “كان” الكاميرون، عن إمكانية وقدرة المنتخب الجزائري، عن تكرار سيناريو 2019، ورفع الكأس الإفريقية في الكاميرون، والحفاظ على اللقب المحرز في الأراضي المصرية، قبل ثلاث سنوات من الآن.