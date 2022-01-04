-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بين سبورت: هل سيكرر “الخضر” سيناريو 2019 ؟ (فيديو)

سليم.ع
  • 181
  • 0
بين سبورت: هل سيكرر “الخضر” سيناريو 2019 ؟ (فيديو)

قبل أيام فقط، على انطلاق العرس الإفريقي في الكاميرون، ذكرت قناة “بين سبورت”، بتتويج المنتخب الجزائري في كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر، والاحتفالات التي تلت التتويج التاريخي.

وبثت “بين سبورت”، صورا للاستقبال الكبير والتاريخي الذي حظيّ به المنتخب الجزائري، في العاصمة الجزائرية، بعد عودتهم بكأس أمم إفريقيا من القاهرة.

وتساءلت القناة الرياضية القطرية، مع اقتراب موعد “كان” الكاميرون، عن إمكانية وقدرة المنتخب الجزائري، عن تكرار سيناريو 2019، ورفع الكأس الإفريقية في الكاميرون، والحفاظ على اللقب المحرز في الأراضي المصرية، قبل ثلاث سنوات من الآن.

مقالات ذات صلة
أخبار مطمئنة من معسكر غانا قبل ودية “الخضر”

أخبار مطمئنة من معسكر غانا قبل ودية “الخضر”

بِالفيديو: بودبوز يتألّق تسجيلا وتمريرا

بِالفيديو: بودبوز يتألّق تسجيلا وتمريرا

قطار البارادو يمرّ على حسين داي ويُشير بِالدخول إلى محطّة بلوزداد

قطار البارادو يمرّ على حسين داي ويُشير بِالدخول إلى محطّة بلوزداد

إدارة الميلان لم تستطع إقناع بن ناصر

إدارة الميلان لم تستطع إقناع بن ناصر

هذا هو موعد اكتمال تعداد “الخضر” في تربص الدوحة

هذا هو موعد اكتمال تعداد “الخضر” في تربص الدوحة

تاسع مباراة تُلغى عشية “كان” 2022

تاسع مباراة تُلغى عشية “كان” 2022

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد