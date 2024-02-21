بين “كذابة” لحسام حبيب وحركات شيرين الساخرة.. هكذا يتلاعب الفنانان المصريان بجمهورهما!

لا يزال جمهور الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب مشدودا نحو تفاصيل علاقتهما لمعرفة جديدهما وإن عادت المياه لمجاريها بينهما، أم افترقا بلا رجعة وأصبحا يوجهان الرسائل المبطنة لبعضهما.

ومنذ أيام ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن أغنية “كذابة” التي أطلقها حبيب وقيل إنها ضربة موجعة لشيرين التي قامت بدورها برد ساخر من خلال مشاركتها في أولى “الليالي السعودية المصرية” بدار الأوبرا في القاهرة، يوم الأحد، حيث قامت بتوجيه “رسالة مبطنة” لطليقها بحركات طريفة.

وركز النشطاء على حركات شيرين، أثناء أدائها لأغنية “حبّه جنّة” التي ارتبطت في أذهان الجمهور بقصة حبها لحسام حبيب، الذي كان بطل كليب الأغنية، قبل أن تشهد قصة الحب هذه محطات درامية، انتهت بإعلان طلاقها منه بـ “هدوء واحترام”، بحسب ما أعلنت أواخر العام 2023.

كما رأى البعض في أسلوب أداء شيرين للأغنية الرومانسية رداً على ما أثير عن عودتها لطليقها، ليذهب آخرون للقول أن الزوجين المنفصلين يتلاعبان بجمهورهما للترويج لأعمالهما فقط وقد نسمع قريبا بعودتهما.

وفي التفاصيل، قال حسام لطفي، المستشار القانوني لشيرين، إنه لا يستطيع التعليق على تلميحات شيرين على المسرح خلال حفل “ليالي مصرية – سعودية”، فهي الوحيدة التي تستطيع التعليق على الأمر.

وجاءت تصريحات محامي شيرين ردًا على أنباء حول اقترابها من العودة إلى طليقها حسام حبيب، مضيفًا في تصريحات صحفية: “ما أستطيع تأكيده هو أن صفحة شيرين وحسام طويت”، ليغلق الباب أمام القيل والقال.

يذكر أن تلميحات شيرين جاءت بعد أيام من طرح حسام حبيب أغنية بعنوان “كدابة”، وهي التي أثارت حيرة الجمهور، بعدما اعتبرها قطاع كبير منهم أنها موجهة إلى شيرين، إذ تقول كلماتها: “مليانة عيوب طبعك قلابة.. بتعيشي في دور إنك متسابة.. أستاذة في التمثيل”.

لكن مؤلف أغنية “كدابة” نفى أن تكون كلماتها موجهة إلى شيرين عبدالوهاب، وقال لبرنامج “ET بالعربي” إن أغنية حسام حبيب الجديدة كان يتم العمل عليها منذ نحو عام، أي قبل انفصال شيرين عن حسام، مشددًا على أن شيرين بكل تأكيد ليست المقصودة من كلمات الأغنية.

وقال مؤلف الأغنية: “الأغنية لا تقصد أي أحد، نحن نعمل عليها منذ سنة ونصف، وأنا والملحن إسلام رفعت لم نقصد أي شيء أو شخص، وعرضنا الأغنية على فنانين كثر، لكنها عجبت حسام حبيب، وبكل تأكيد لم نقصد شيرين بأي حال”.

ارتبطت بطبيب نساء أم عادت لحسام حبيب؟

ويتصدر اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الترند، منذ ديسمبر الماضي، عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأيضا مؤشر البحث الأشهر غوغل بسبب شائعات ارتباطها بطبيب نساء، وأنباء عودتها لطليقها حسام حبيب.

وبحسب ما أفادت صحف مصرية فقد انتشرت أنباء من مصادر مقربة من شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، تفيد بعودتهما لبعضهما.

وقالت المصادر إنه من المقرر أن يعلن الثنائي الخبر بشكل رسمي قريبًا، ولكن في الوقت نفسه نُسبت تصريحات للفنانة تنفي فيها، بتوضيحها أن الزواج قائم على الإشهار، وفي حالة حدوث ذلك ستُعلن لجمهورها.

من جانبه، نفى المحامي حسام لطفي المستشار القانوني للفنانة شيرين عبد الوهاب عودتها لطليقها عبر تصريحات تلفزيونية له، بعدما أثير جدل واسع بشأن الموضوع حيث تساءل نشطاء إن كان يجوز ارتباطهما من جديد كونهما انفصلا مرات عديدة.

وبدأ الحديث عن عودة الثنائي بعد حوالي ثلاثة أيام من طرح أغنية الدهب، بعد غياب فترة طويلة عن الساحة الغنائية وطرح أغاني جديدة.

وفي أول أسبوع من شهر جانفي الماضي خرجت شيرين عن صمتها بشأن الأخبار المتداولة عن ارتباطها بطبيب نساء، والتي قلبت شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن حالة غضب كبرى تسيطر على المطربة، مما يتم تداوله بشأن حياتها الخاصة وعلاقتها بأصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه، وفي ظل ما يتم نشره مؤخرا عبر وسائل الإعلام المصرية عن دخولها في علاقة مع خطيب زميلتها الفنانة ميرهان حسين، والذي ظهر إلى جوارها في حفلها الغنائي الأخير.

كما تحدث البعض عن قضية سب وقذف، متهمة فيها شيرين بسب المنتج محمد الشاعر، مع وجود استدعاء من النيابة المصرية بحقها، لسؤالها عما جرى.

تلك الأخبار دفعت شيرين إلى إصدار بيان عبر محاميها حسام لطفي تؤكد فيه المطربة أنها تتابع الأخبار التي يتم تداولها عن علاقتها بأصدقائها، من داخل الوسط الفني وخارجه.

وحذرت من الزج باسمها أو باسم أي من أصدقائها في أية أخبار كاذبة، بقصد حصد مشاهدات إعلامية، ومتابعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، متوعدة كل من يخوض في سيرتها بغرض الإساءة إليها وشغلها عن متابعة مسيرتها الفنية بالجديد في مجال الغناء، خلال الفترة المقبلة.

كما كلفت شيرين مستشارها القانوني، بملاحقة أدعياء الشهرة بما هو مناسب من إجراءات حازمة، وذلك لكف يدهم عما يفعلون، مشددة على أن صداقاتها بمنأى عن الشبهات والتأويلات، وأن جمهورها يستحق منها ما تبذله من جهد فائق لطرح أغان جديدة، حيث لا يشغلها حاليا إلا فنها.

أنباء عن ارتباط شيرين عبد الوهاب بطبيب نساء يقلب الشبكات.. ما القصة؟

;ضجت شبكات التواصل الاجتماعي، مؤخرا، بالحديث عن ارتباط الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بطبيب نساء وتوليد، بعد فترة قصيرة من إعلان طلاقها.

وتداول نشطاء مئات المنشورات التي تقول إن شيرين لم تضيع وقتها هذه المرة في النحيب على حسام حبيب ودخلت على جناح السرعة في علاقة جديدة مع طبيب كان خطيب الفنانة ميرهان حسين.

وبحسب ما تم تداوله عبر الشبكات والمواقع التي تهتم بأخبار الفن والمشاهير فقد ارتبطت شيرين بالدكتور المصري تامر سليم، الذي كان من المقرر أن يتزوج بميرهان شهر فيفري المقبل بعد فترة خطوبة دامت ثمانية أشهر.

وزعمت عديد المنشورات أن الدكتور ألغى زفافه بعد تعرفه على شيرين، لكن الأخيرة لم تعلق على الأخبار المتداولة بشأنها، حيث اختارت التزام الصمت، فيما قالت تقارير إخبارية إن ميرهان شاركت على إثر ذلك بالآية القرآنية: ” وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”.

هذا ما فعلته نجوى كرم بعد طلاق شيرين عبد الوهاب!

ومنذ أيام كشفت تقارير إخبارية أن الفنانة اللبنانية نجوى كرم هنأت زميلتها في المجال، المصرية شيرين عبد الوهاب بمناسبة طلاقها، فيما قال آخرون أن التهنئة كانت بسبب ارتباطها بالطبيب.

وبحسب ما أورد موقع العربية نت فقد احتفلت شيرين مع محبيها برأس السنة الجديدة في مدينة دبي، حيث أطلت بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد أيام من انفصالها عن زوجها الفنان، حسام حبيب.

وفي كواليس الحفل الغنائي باركت المطربة اللبنانية نجوى كرم لصاحبة “آه ياليل” قائلة “ألف ألف ألف مبروك على الجو اللي سمعناه وعلى كل شيء” في إشارة يبدو إلى خبر طلاق شيرين.

وانهالت التعليقات الساخرة من ذكاء “شمس الغنية” وتلميحها عن خبر طلاق شيرين، مؤكدين أن نجوى كرم تدعم زميلتها المصرية في قرار الطلاق، الذي جاء بعد خلافات وفضائح مع زوجها السابق شغلت الرأي العام المصري.

وكتبت إحداهن “قصدها ألف مبروك ع الفكة من حسام”.

وفي ديسمبر الماضي انفصلت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب عن زوجها المطرب حسام حبيب، في هدوء تام عكس المرة السابقة التي تصدرت الترندات بخبر حلق شعرها وانهيارها واحتجازها في مستشفى للإدمان.

وأعلن خبر الطلاق الثاني للفنانة شيرين من زوجها حبيب، الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” الذي يعرض عبر شاشة “MBC مصر” ، حيث نقل رسالتها لجمهورها التي أكدت من خلالها أن الأمر تم في هدوء وبشكل حضاري.

وجاء الطلاق بعد سلسلة من الشائعات حول وجود خلافات بينهما، ومرور حياتهما بعاصفة من الأزمات، لكن الثنائي اختارا هذه المرة الانفصال بشكل مختلف عن المرة الأولى، التي تخللتها مشكلات كثيرة.

وارتبط الثنائي ببعضهما في العام 2018 في حفل لم يحضره سوى الأهل والأصدقاء المقربين، لكنهما انفصلا في ديسمبر 2021، وسط أزمة كبرى في ذلك التوقيت، أدخلت الفنانة في حالة نفسية صعبة للغاية.

وبرغم الفضائح التي أعقبت الطلاق الأول وتبادل التهم والشتائم بين الطرفين إلا أنها عادا لبعضهما البعض على أساس بدء صفحة جديدة لكن يبدو أنهما لم يستطيعا ترميم العلاقة المتصدعة لينتهي الأمر بالطلاق الثاني لهما.